信昌電估下半年營運持平上半年 明年展望保守

被動元件廠信昌電 (6173-TW) 今(18)日出席櫃買市場業績發表會，由於中國市場庫存偏高、需求仍不明確，公司保守預估下半年持平上半年，加上最近中國又爆發房地產金融問題，對明年看法同樣保守，目標跟今年不要有太大的差異。

信昌電表示，目前普遍聽到中國區的庫存都有 4 個月以上，現階段沒辦法評估要去化多久，要觀察中國內需跟全球影響性，若內需沒有起來，加上又有金融問題，庫存去化就會很慢，另外，美中科技戰也是一大影響因素。

而相較中國，在美國基建帶動及俄烏戰爭可望放緩等，信昌電認為，明年車載、儲能產品在歐美市場會有比較正向的發展，同時看好電動車、AI、5G 等應用趨勢帶動大尺寸的 MLCC、晶片電阻等需求。

信昌電進一步說明，隨著電動車、充電站、邊緣 AI 硬體、資料中心、物聯網等需求提升，都為公司大尺寸產品帶來機會，以電動車的車載充電電源、無線充電等為例，未來大尺高電壓 NPO MLCC 將大量取代原本採用的薄膜電容。

此外，第三代半導體氮化鎵 (GaN)、碳化矽(SiC) 的廣泛運用，將推升高功率大尺寸被動元件產品市場廣度；5G 應用的射頻元件大量增加，則會帶動 LTCC 陶瓷粉末需求，也會持續開發高階、高溫、高壓、高容、及特殊應用 MLCC 介電陶瓷粉。

以信昌電上半年營收比重來看，應用方面，工業 39%、網通 33%、消費性電子 16%、車用 7%，醫療及航空等特規品 5%；若以產品區分，MLCC 57%、陶瓷粉末 22%、晶片電阻 16%、電感 5%。

信昌電上半年營收 18.64 億元，年減 25%；稅後純益 2.98 億元，年減 25%，每股純益 1.74 元；累計前 7 月營收 21.64 億元，年減 21.2%。