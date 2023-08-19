〈能源盤後〉中國石油消費數據仍強 原油上漲 但單周收低 8周來首見

原油期貨價格周五 (18 日) 收高，但由於對中國需求的擔憂，以及公債殖利率上升和美元走強的影響，原油期貨 8 周來首次單周下跌。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 86 美分或 1.1%，收每桶 81.25 美元，但根據道瓊市場數據，WTI 原油本周下跌 2.3%。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 68 美分或 0.8%，報每桶 84.80 美元，但本周仍下跌 2.3%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.82 美元，本周下跌 4.8%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 3.16 美元，本周上漲 1.2%。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.7%，收每百萬 Btu 2.55 美元，本周下跌 7.9%。

市場驅動力

中國房地產行業再度引起擔憂情緒，且該國經濟數據持續疲軟，成為本周油價下跌的推手，WTI 原油和 Brent 原油期貨均創 6 月以來首次單周下跌。

Kpler 美洲首席分析師 Matt Smith 表示，供需之間仍在拉鋸，OPEC + 的減產舉措對上中國經濟困境，兩者打成平手。

「沙烏地阿拉伯持續削減對全球市場的供應量，藉此驅離看跌的投機者並支撐油價，而中國的經濟困境則持續對石油需求增長形成巨大阻力。」

然而，分析人士認為，中國背後的石油消費數據依然堅挺。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 大宗商品策略師 Michael Tran 周五報告指出：「雖然最近幾周中國宏觀數據表現不佳，但終端用途的精煉產品數據看起來一點都不糟糕。」

「中國產品庫存緊繃，儘管最近柴油庫存自近期低點反彈，但汽油庫存已連續 13 周下降。雖然自 6 月逆轉季節結束以來，煉油廠利用率飆升，但需求仍然強勁，足以保持產品庫存在低位。」

Tran 指出，中國煉油廠運行率正達年化高位 1490 萬桶 / 日，較去年同期增加 180 萬桶 / 日。然而，中國成品油出口仍然相對低迷，7 月份較上月小幅增加，而汽油出口的疲軟被柴油和航空燃油出口的溫和增長所抵消。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，在石油市場，如果對中國的擔憂情緒緩和下來，市場焦點就會返回「缺乏供應」這一點，油價瞬間就會從大漲的光景變難看，「所以你若是套期保值者 (hedger)，最好要留意價格飆漲的時候。」



與此同時，美國公債殖利率突破上行，10 年期公債殖利率本周初升至 4.25% 上方，創 15 年高點。美元也隨之上漲，ICE 美元指數本周上升 0.5%，8 月迄今約莫 1.5% 升幅。

美元走強不利以美元計價的大宗商品，因為會令使用其他貨幣的買家卻步。

