亞翔下半年業績大爆發 聯電新加坡廠9月起進入施工高峰

無塵室與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 旗下亞翔系統集成 (蘇州)(603929-CN) 今 (17) 日召開業績發表會，執行長毛智輝指出，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 新加坡專案正按施工進度作業，預計工程高峰會落在今年 9 月至明年第二季，整體在手訂單超過人民幣 70 億元(折合新台幣約 309 億元)，將直接挹注母公司業績。

亞翔為聯電的長期供應商，除了聯電南科 P6 廠區工程由亞翔吃下，因應客戶前往新加坡興建新廠，子公司亞翔集成也承接其新加坡 12 吋晶圓廠第三廠 / 第四廠擴建統包工程，涵蓋無塵室、製程管路、空調及水電工程，統包金額高達人民幣 45.68 億元。

毛智輝表示，目前除聯電新加坡專案外，也受惠在地晶圓產業擴大投資，在華南地區接獲多個大型專案，推升在手訂單達人民幣 70 多億元。

亞翔集成今年上半年營收達人民幣 9.31 億元，年減 3.81%，歸屬於上市公司股東淨利人民幣 0.74 億元，年增 236.66%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 0.74 億元，年增 268.49%。

財務長王明君表示，上半年受惠半導體產業回溫，公司取得多個大型訂單，加上工程認列情況佳、今年原物料及勞務成本略有下降，帶動毛利率、淨利率增長，且除了持續發展高科技產業外，也開闢多元發展的商機。

亞翔集成目前也接獲新能源業者專案，強調將與客戶永續成長，同時走向國際化，目前包括越南及新加坡都有專案正在執行。