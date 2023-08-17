避險基金EDL：人民幣貶值可能成市場下個黑天鵝

路透周四 (17 日) 報導，根據本月看到的一份投資人簡報，避險基金 EDL Capital 押注中國離岸人民幣將進一步下跌，並指出人民幣下滑可能是下一個擾亂全球市場的「黑天鵝事件」。

今年以來，美元對離岸人民幣已升值約 6%，本周有消息傳出中國國有銀行拋售美元以阻止人民幣下跌。

管理約 10 億美元資產的 EDL Capital 表示，打壓人民幣的因素包括地緣政治緊張局勢促使西方國家把供應鏈遷回國內，此舉將讓中國缺乏外國投資。

簡報指出，中國與越南和印度等其他亞洲國家相比，就業市場的競爭力也有所下降，而新冠疫情後的經濟復甦已降放緩，外匯準備金可能低於外界所認為的水準。

該份 8 月 2 日的簡報還顯示，EDL Capital 做空離岸人民幣。路透報導指出，實現這一目標的一種方式是透過稱為選擇權的衍生品，目標是在美元走強、人民幣走弱的特定價格水準上獲利，但無法證實 EDL Capital 是否在使用這一策略。

中國式全球第二大經濟體，對全球經濟成長相當重樣。中國貨幣寬鬆預期再加上美元走強，已將美中利差推高至 16 年來新高，讓人民幣進一步承壓。

EDL Capital 避險基金由明星經理人 Edouard de Langlade 管理，今年以來上漲約 8%，為今年來表現較好的基金之一，能從宏觀經濟訊號中找到交易思路。

該避險基金今年獲利最多的是巴西和日本股票級利率多頭部位。簡報顯示，礦業交易、做空美股和做多中國股市拖累的該基金績效。

截稿前，EDL Capital 拒絕對上述報導內容置評。