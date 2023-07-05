Stellantis CEO：不會將標致e-208由西班牙移至法國生產

Stellantis (STLA-US) CEO 塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 周三 (5 日) 表示，雖然法國政府推動更多汽車在本土製造，但 Stellantis 目前無意將標致 e-208 電動車的生產從西班牙轉移到法國。

塔瓦雷斯對《費加羅報》表示：「強制搬遷該項目的相關作法和考量，不符合公司或國家的利益。」

電動車 (EV) 比燃油車更昂貴，歐洲汽車製造商在政府補貼的鼓勵下致力推出更便宜的車型。

例如，法國計畫對歐洲生產的電動車提供補貼，因為它們的碳足跡比進口車型更低，並且還計劃推出社會租賃方案，向貧困家庭提供每月約 100 歐元的電動車補貼。

法國財政部長勒梅爾 (Bruno Le Maire) 表示，法國應該在高端車型的基礎上生產小型電動車，「我知道塔瓦雷斯喜歡挑戰，所以我請他接受挑戰，在法國製造小型電動車，比如 208。也許不是整輛車，但何不從小零件做起？」

全球第三大汽車製造商 Stellantis 上月表示，將於 10 月中旬在歐洲市場推出首款歐洲製造的平價版電動車：新款雪鐵龍 e-C3，以應對低成本中國品牌的到來。

中國電動車品牌推動對更實惠的歐洲車型的需求，這些品牌被視為對歐洲汽車製造商的威脅，因為它們提供更便宜的車型。

塔瓦雷斯對《費加羅報》表示：「結果將告訴我們誰在與中國競爭時做出正確的選擇。」他強調，中國汽車製造商出口到歐洲的成本比歐洲公司低 20-25%。