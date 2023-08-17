〈台幣〉外資提款走人 新台幣翻貶 中場貶值7.9分收31.974元

外資股匯市同步匯出，新台幣終止連 4 黑後再度翻貶，新台幣兌美元今 (17) 日貶值 7.9 分收在 31.974 元，台北及元太兩大外匯交易市場合計成交量共 16.585 億美元。

聯準會會議紀錄再度放鷹，美股四大指數全倒，美元指數繼續在 103 高檔盤旋，主要亞幣承壓走貶，新台幣今天開盤再度貶破 31.9 元價位，以 31.93 元開後，低點貶至 31.981 元，再度逼近 32 元關卡。

外匯交易員說，外資除了持續匯出股利外，今天也從台股提款 164.63 億元，外資在股匯市同步匯出，今天成交量一半以上都來自外資匯出，是拖累新台幣走貶主因。

外匯交易員指出，早盤外資幾乎毫無動靜，大多是出口商趁勢拋匯，午盤過後外資匯出力道擴大，使得新台幣貶勢擴大，低點下壓至 31.981 元，在央行調節、出口拋匯帶動下，讓貶勢稍有收斂。

外匯交易員表示，美國聯準會會議記錄透出鷹風，加深市場對於繼續升息的預期心理，只要美元指數堅挺不墜，非美貨幣易貶難升，新台幣也難有反彈契機，但在央行防守、出口商拋匯帶動下，預期新台幣可能在 32 元之前止步。

根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.37%，主要亞幣中日元重貶 0.59% 相對弱勢，韓元貶值 0.38%、人民幣貶幅 0.22%。