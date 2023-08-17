奕斯偉、寒武紀 被爆大規模裁員

近日中國職場平台消息顯示，中國知名晶片企業奕斯偉和寒武紀 (688256-CN) 行歌員工稱所在企業面臨大規模裁員。

據中媒披露，有員工稱奕斯偉已進行兩輪（六月和七月）大規模裁員，涵蓋多個部門和崗位。其中合肥奕斯偉（IC 設計與封測）接近一半應屆畢業生被裁掉，按正常標準賠償，且該公司可能短期內都不會招聘應屆生。

另有消息爆料稱奕斯偉計劃到年底裁減約 1,000 名員工，成本較高的研發部門也會被裁。

其中，北京奕斯偉計算（IC 設計）旗下珠峰研究院 200 人團隊將裁掉 80 人左右，僅保留 CPU 相關研發；泰山研究院 120 人只留 20 人左右，而華山研究院全部裁掉。此外，SCBU 和 PBU 都會被裁掉一半，60 多人都只留 30 人。

奕斯偉成立於 2016 年，2019 年現任董事長王東升（京東方創始人）加入後完成集團重組，並步入大眾視野，公開揭露的融資規模超過人民幣 145 億元，一躍成為中國橫跨 IC 設計、矽材料及先進封測三大領域的半導體大廠。

整體而言，除市場已經較為成熟的封裝業務外，IC 設計和矽片製造都是高投入、長周期業務，在穩定量產前，需要長時間團隊建設、研發累積、樣品驗證及客戶導入。

京東方對奕斯偉的採購金額比率極高，意味著目前奕斯偉的產品市場競爭力不夠強，且奕斯偉依賴單一大客戶也面臨實質風險。

此外，近日中國「人工智慧（AI）晶片第一股」寒武紀再度傳出裁員消息，此次受影響人員為寒武紀南京行歌團隊，軟體部門裁員近半，硬體部門只保留少數員工，且新項目已喊停。

據《21 世紀經濟報導》報導，第三方平台脈脈的帖子顯示，「寒武紀又在裁員了，深圳的不剩幾個人了」。一位認證為「寒武紀行歌（南京）科技公司員工」的網友說，被裁比重為 70% 左右，賠償為「N+1」。對於被裁原因，該人士說：「應該不做了，放棄了」。

另一位寒武紀被裁員工透露，公司裁員的原因是「落地項目較少，基本都是 PoC」。PoC 為「Proof of Concept」，即概念驗證，通常是企業進行產品選型時或啟動外部實施項目前，執行的驗證性測試。

這已經是寒武紀今年來第二次傳出裁員消息。今年上半年，一名寒武紀離職人員說：「（公司）裁員一直都有裁，因為業績有壓力。」