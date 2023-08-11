英國第二季GDP優於預期 家庭支出持續成長

英國國家統計局周五 (11 日) 表示，在家庭消費的推動下，英國經濟第二季增長 0.2%，優於經濟學家預期的 0.1%。

統計局表示，英國 GDP 較第一季增長 0.2%，創 2022 年第一季以來最大增幅。英國央行此前預計擴張 0.1%， 6 月份經濟增長 0.5%，是經濟學家預期 0.2% 的兩倍多。此前，5 月份和 4 月份 GDP 月度增長率分別為 0.1% 和 0.2%。

報告發布後英鎊上漲，英鎊兌美元升 0.3% 至 1.2709，但隨後回吐漲勢。

第二季消費者支出增長 0.7%，為一年多來最大季度增幅。 商業投資增長 3.4%，與上一季持平。 政府支出也出現強勁增長。

英國央行擔心，儘管以歷史標準衡量，當前經濟增速緩慢，但薪資和物價的上行壓力正在加劇，儘管通膨率較去年高點略有下降，但仍是英國央行 2% 目標的三倍多。

英國仍然是 G7 國家中，唯一尚未從疫情中完全恢復的國家，上一季 GDP 仍比 2019 年底的水準低 0.2%。

總理蘇納克 (Rishi Sunak) 指望在明年年底舉行的大選之前經濟復甦，以拯救他的保守黨。 然而，最新季度的數據，可能會是近期高點，分析師預計，由於央行進一步升息，將對未來幾個月的經濟活動帶來壓力。