〈元太法說〉Q2毛利率回升至53% 上半年EPS 3.66元創同期高

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 第二季受惠產品組合優化，毛利率回升至 5 成以上，稅後純益 24.21 億元，季增 37.95%，年增 1.98%，每股稅後純益 2.12 元，累計上半年達 3.66 元，創下同期新高。

元太第二季營收 72.36 億元，季增 0.08%，年減 2.9%，毛利率 53.08%，季增 3.93 個百分點，年增 5.94 個百分點，營益率 28.06%，季增 2.99 個百分點，年增 1.62 個百分點，稅後純益 24.21 億元，季增 37.95%，年增 1.98%，每股稅後純益 2.12 元。

元太上半年營收 144.66 億元，年增 7.85%，毛利率 51.12%，年增 3.52 個百分點，營益率 26.56%，年增 1.24 個百分點，稅後純益 41.76 億元，年增 8.89%，每股稅後純益 3.66 元。

細分產品線，元太指出，上半年零售市場的電子紙貨架標籤持續增溫，電子紙筆記本及看板應用也穩健成長，至於電子書閱讀器則受大環境消費力道不足影響需求較弱。

元太積極落實綠色製造與實踐環保節能，於再生能源取得來源特別著重「外加性」及「多元性」，意即採購新設置的綠能電廠電力，以加速「新增」再生能源，並提升整體環境永續效益，同時也採購不同產生來源的綠電，以促進再生能源整體產業發展。

依此原則，元太除已購置的太陽能及風能等再生能源之外，日前也向全國最大生質能供應商華紙 (1905-TW) 購入再生能源憑證 (T-REC)，為華紙啟動再生能源憑證交易以來最具規模之交易量。

華紙擁有台灣唯一且最早、最大的木質素生質能源發電能力，藉由樹木轉換成紙漿過程中的木質素副產物轉化為能源，為綠色循環經濟的絕佳實踐，也是永續生質能源 (Sustainable Biomass Energy) 的優質體現。

元太科技期待未來加大與華紙的合作，增加生質能再生能源憑證的採購，兼顧再生能源取得來源的「外加性」、「多元性」，並促進綠色循環經濟發展。