東捷資訊助力SAP 推展MBC解決方案業務

東捷資訊 (6697-TW) 今 (16) 日宣布，助力 SAP 台灣與中信銀打造「多銀行銀企直連接解決方案」，未來也將與 SAP 共同推展 MBC 解決方案業務，有望為營收挹注成長新動能。

東捷資訊說明，以 SAP ERP 透過硬體加密安全模組 (HSM) 串接銀行系統，並以中國信託銀行作為首家台灣金融機構合作夥伴，實現企業以 SAP ERP 一站式管理多家銀行金流作業願景，更安全有效率進行資金轉移與支付等交易，並通過 MBC 解決方案，管理多個銀行關係來降低運營風險，成全安全便捷綠色金融創新服務。

東捷資訊 ERP 整合規畫中心副總經理陳歆穎表示，輔導企業數位轉型的過程中，觀察現行企業日常營運資金收付款常見的痛點，而客戶期望透過 SAP ERP 自動串聯銀行需求，以優化日常作業效率。

SAP MBC 解決方案由東捷資訊進行資訊與資料加密技術整合，讓企業僅需於 SAP ERP 系統上操作，即可自動處理往來銀行金流收付作業，同時將交易結果即時回饋到系統上，徹底解決過去企業需登入各家網銀進行資金收付交易、繁瑣整合帳務作業及人為操作問題痛點。

東捷資訊強調，未來將與 SAP 共同推展 MBC 解決方案業務，期許此項服務可進一步推升成長動能。

東捷資訊上半年合併營收 6.83 億元，年減 6.3%，不過，由於產品組合調整、自行研發產品銷售，營業毛利達 0.93 億元，毛利率 13.62%，年增 0.71 個百分點，稅後純益 0.4 億元，年增 8.84%，每股純益 (EPS)1.48 元。