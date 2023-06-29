〈元太股東會〉近期有急單出現 沃爾瑪大單Q4起出貨

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長李政昊表示，近期有感受到消費型急單出現，如電子閱讀器、電子筆記本等，預期下半年營收將逐季成長，且沃爾瑪 (Walmart) 電子標籤 (ESL) 訂單也將照計畫在年底前開始出貨。

沃爾瑪 4 月底宣布與 SES-Imagotag 簽訂協議，第一階段將在未來 12-18 個月內將 6000 萬個電子標籤導入 500 家據點；李政昊表示，客戶選擇在非旺季時進行替換，公司屬上游供應商，出貨時程約莫落在年底，且客戶要求出貨速度越快越好。

另外，元太新廠也即將在年底完工，明年第一季開始移入設備，幅寬近兩倍的新竹第五條產線即設置在該廠，預計最快第三季投產，將供應廣告看板、建築表面等大尺寸產品，估計需要一段學習曲線。

李政昊也補充，新竹第六條產線 (全球第八條產線) 也將在後年正式啟動，屆時將瞄準更大的尺寸，且在產線規模不斷提升下，成本也更有競爭力。

展望後市，李政昊看好，現階段已有滿多客戶對彩色電子紙廣告抱有很大期待，總經理甘豐源也指出，電子紙廣告看板不僅是市面上最佳的產品，也是數位化必經趨勢，目前跟大客戶都有在合作，演進速度視客戶導入速度，公司技術持續精進，產能跟尺寸也照步伐增加，預期未來滲透率會越來越快。

甘豐源認為，大尺寸電子紙會率先從三領域導入，包括教育、廣告看板及物流，藉由協助廣告客戶進行數位化轉型，可協助獲取更大的營業額，有助客戶與公司的營運。