〈元太股東會〉SES遭放空機構狙擊 李政昊：加碼持股表態支持

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (29) 日召開股東會，針對合作夥伴 SES Imagotag 遭放空機構狙擊，董事長李政昊表示，公司內部經了解後，相信 SES 經營團隊，且因看好電子標籤 (ESL) 未來成長性，也在 SES 股價大跌時逆勢加碼，表達對客戶及產業的支持。

李政昊指出，元太與 SES 自 2010 年開始合作，2018 年決議入股，持股比超過 5%，目前也是觀察員董事，雙方在事件發生後有接洽，根據 SES 雙簽會計師說明，SES 並無做假帳，元太身為其供應商與股東身分，也以實際行動表達支持。

李政昊補充，元太一方面是相信 SES 經營團隊，另一方面則看好電子貨架標籤的長期成長性，目前滲透率仍低於 10%，未來待北美市場加入後，將對整體市場產生很大的激勵，相信電子標籤是零售業必備，未來將迎來爆發性成長。

另外，財務長陳樂群針對放空機構提出的兩點疑問說明，首先，放空機構僅單憑 SES 旗下子公司營收加總合計不等同於母公司，就認為 SES 營收虛增，但根據 SES 說法，由於母公司也有對外接單，因此應以母公司合併報表為準。

放空機構也指證 SES 透過將材料賣給京東方，最後又賣回 SES，靠著雙向收錢 (Double-counting) 增加營收，陳樂群說明，在製造業中，母公司常為中央調控角色，透過分配給後段模組廠再回母公司進行加工，此類交易很常見，最終都會在財報中抵銷掉。

陳樂群更補充，SES 為法國上市公司，必須要有雙簽會計師，而 SES 的會計師事務所為 Deloitte 和 KPMG，做假帳的機率相當渺小，因此 SES 也已考慮對放空機構提出潛在訴訟。

元太目前將 SES 持股放在 OCI 資產負債表，因此 SES 股價變化並不會直接影響損益，會以股東權益方式呈現。