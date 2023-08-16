友通看好印度製造潛在商機 前進當地參展拓市占率

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 看好「印度製造」商機，宣布首度參加印度自動化工業展，展出智慧工廠自動化相關解決方案，強化在地布局、擴大市占率。

友通總經理蘇家弘表示，近幾年印度發展飛快，尤其製造業轉型的力道不僅強勁，而且是從生產到營運，從多個面向投入轉型，當地不少工廠相較過往，更積極的引進 Edge AI、雲端運算、AMR/AGV 機器人等技術展開數位轉型。

此外，印度政府近年持續將「印度製造（Make in India）」視為產業轉型的重點方向之一，激勵當地製造業規模不斷放大，加上當前節能減碳趨勢，也帶動企業營運「低碳化」及「智慧化」的趨勢。

蘇家弘表示，友通在工業自動化領域深耕多年，接下來不僅要強化印度在地布局，並持續透過技術創新及完善服務，提升客戶信任感和品牌認同度，進一步延伸到東南亞各地地區，進一步擴大市占率。

友通也將首度參加東南亞及南亞地區最具規模的國際自動化大展「印度自動化工業展（Automation Expo 2023）」，以智慧工廠為主軸，展出「SR-IOV 虛擬化技術」、「AGV/AMR 機器人」等工廠自動化相關解決方案。

其中，「SR-IOV 虛擬化技術」跟英特爾（Intel）合作，藉由單顆中央處理器（CPU），即可在工業自動化場域執行 Windows、Ubuntu、Android 等不同作業系統（OS），同步整合大量共享數據，透過工作負載整合（Workload Consolidation），能使用戶有效減少基礎設施布建的時間及成本。

「3.5 吋高效能工業級主機板 QRB551」則是因應 AGV/AMR 機器人等工業自動化場域需求推出的產品，配合高通機器人開發平台 RB5，適用於結合 5G 連網和頂級邊緣 AI（Edge AI）的機器人應用創新，另亦可滿足外觀辨識、瑕疵檢測和人體姿勢辨識等 AI 應用需求。

其中，在工廠的重要性與日俱增，對效能的要求也更高，友通本次針對該領域所展出的 QRB551，為全球首款導入 QRB5165 高效能處理器的單板電腦（SBC）。該產品配合高通的機器人開發平台 RB5，具備低功耗、高效能等特點，

友通本次規劃工廠自動化、強固產品、主板區和系統區等四大主題展區，展品涵蓋工業級主機板、嵌入式系統模組、平板觸控電腦及強固型系統等全系列產品。