元太李政昊：靠冒險與毅力開闢電子紙藍海

電子紙大廠元太 (8069-TW) 董事長李政昊今 (20) 日出席天下論壇，以布局新技術領域為題進行演講，會中以兩句話總結元太轉型過程，當中便提及勇於冒險與堅忍不拔的毅力，是轉型過程中的兩大關鍵因素，帶領元太開闢電子紙新藍海。

李政昊表示，元太現階段已轉型成輕資產、重研發以及專注經營生態圈的供應商，並引用 Meta 創辦人祖克柏及 Samuel Johnson 的名言，包括「在瞬息萬變的世界中，唯一肯定會失敗的策略，就是從不冒險。」、「成大事憑的不是力量大小、而是堅忍不拔的毅力。」

李政昊指出，韌性對一家公司非常重要，也要一點想像力，如電子紙可以從黑白變成彩色，甚至運用到車子上，當時永豐餘集團創辦人何壽川就因為相信面板會是未來的紙，因此創立元太。

不過創立後，元太也經歷一連串考驗，如元太電子紙與亞馬遜合作推出 Kindle，但隨後蘋果就發表了第一台 iPad，讓 Kindle 銷量大減，也衝擊元太股價降至 10 幾元。

但後續元太透過新的商業模式，如同 Arm 與 UDC，藉由收取授權金穩定獲利，至今已累積超過 10 億美元的收入，也是亞洲最會收權利金的公司之一，並持續將獲利投入電子紙，強調近十年就花了 200 億元，開啟新一輪商業模式，將電子紙材料銷售給其他電子紙模組跟合作夥伴。

展望後市，李政昊認為，目前眾多產品都已陸續數位化，唯獨雜誌、書籍等還沒有，因此相信電子紙將取代課本、雜誌與書本，還有電子標籤。

李政昊表示，元太在電子紙市占率高達 9 成，但在整體零售標籤市占率還不到 1 成，尤其是全球高通膨下，零售業不斷調整產品價格、人手難找，電子標籤還有很大成長空間。

此外，戶外廣告看板將是元太下一步重點市場，元太從重資產、重工廠與成本管理的公司，走向輕資產、重研發與經營生態鏈的企業，強調研發要有想像力，不僅 BMW 採用元太電子紙，現在連 Kohler 的馬桶都用元太電子紙變色。