日股多頭延續?新買點到，定期定額接棒。

今 (2023) 年以來全球股市牛氣逼人，尤其日本股市上演驚異大奇航，年初至今漲幅近三成後略微回檔，未來是否仍能續航？專家認為，從總體經濟、政策面、資金面、企業獲利等四大面向來看，日股並非「無基之彈」，看好上漲動能延續，拉回就是買點，建議逢回加碼搭配定期定額投資日股基金，以參與長期投資契機。

四大利多支撐 日股續漲力道可期

日本股市今年表現亮麗，創下 33 年來新高水準，大令市場意外。因為日本雖然很多企業位居產業領先地位，具有優異營運表現，然而長期價值卻被低估，被全球投資人所忽視。今年在股神巴菲特帶頭加碼日股下，吸引全球資金大量湧入，迎來十年一遇的大牛行情，今年前七月漲幅日股已逼近三成，位居亞股第一。

日股大漲後高檔震盪，後續是否仍能勁揚？鉅亨網訪問早在 2022 年就看好日股趨勢的瀚亞投資最新展望與操作秘訣。面對近期日股小幅修正，瀚亞認為就總體經濟、政策面、資金面、企業獲利等四大面向來看，日股多頭格局不變，甚至可望再創高峰。

一、總經面，日本無論大小型製造業、非製造業數據，皆有明顯成長，以大型非製造業為例，今年第二季為連續五個季度成長，創下 2019 年 6 月以來新高點。加上疫情之後，日本經濟重啟情況遠優於鄰近國家，跨產業的景氣回溫氣氛濃厚，看好日本經濟將重回軌道。

二、政策面，東京證券交易所推動企業財務重整，迫使日本企業提升公司治理及估值，以提振許多長期被低估的企業價值。瀚亞投資分析，與美股相比，標普 500 指數多數產業股價淨值比 (P/B) 介於 2~5；反觀東證指數 (TOPIX)，股價淨值比平均低於 1 的產業卻高達 41.67%，故企業重整後，將重新設定價格評價參數，將為未來潛在上漲空間寫下新篇章。

三、資金面，外資對於基本面、日本企業提升資金效率深具信心，仍看好日股長期續漲動能，許多海外投資人持續想建立長期的日本股票部位。除了外資簇擁，日本國內資金也不容忽視，在通膨攀升、可支配所得減少之下，日本家庭不再囤積現金，加上日本目前股利率逾 2.5% 的吸引下，預期日本民眾轉向股市尋求更好的回報。由於日本家庭累計儲蓄金約 7 兆美元，約日本股市總市值。在外資、內資買盤推升下，日股可望重返歷史高點。

四、企業獲利，受益於近 10 年的公司治理及改革措施，使得企業盈餘大幅改善，日本企業盈餘近 10 年高速成長，增幅高於美國及歐洲公司。如今現任首相岸田文雄將延續前安倍政府經濟政策，加上日本企業財務重整效益，日本企業未來獲利可期。

日幣走向深受央行利率政策牽動，也成為下半年日股表現的關鍵因素之一。根據高盛 6 月最新預測，日圓匯率中性預估調整 135~140 的情境下，隱含日本企業今年每股盈餘 (EPS) 成長力道約 8~10%，且未來 12 個月股東權益報酬率 (ROE) 亦可達 8~10%。

另外，可以觀察「企業獲利修正指數」，該指標與日股 (TOPIX) 走勢呈現高度相關，常被用來預測股價或列為投資基準的因素。當指數大於零，代表多數分析師上調該企業 EPS 預期，因此，數值為正且越高越好，由於 2024 年企業獲利修正指數遠高於 2023 年，顯示明年企業獲利將優於今年。

單筆逢低布局 + 定期定額日股基金

上述四大利多加持下，市場看好日股可望再勁揚！日股年初以來漲幅雖近三成，但尚未補償過往冷清的市場熱度，目前漲幅僅位於初始階段，本益比約 21 倍~ 22 倍，依舊遠低於歷史高點 90~91 倍。

再者，日股並非「無基之彈」，企業財務重整效益仍處於初期，長期成長推動力道強勁，將成為日股行情的驅動力。根據高盛預期至 2024 年底，東證指數可望漲至 2,500~2,800 點，隱含約一至兩成的上漲空間。

該如何布局日股呢？除了單筆逢低買進日本基金之外，定期定額投資也是不錯的方式，專家建議挑選有歷史績效佐證、表現穩定的基金。以境外 29 檔日本股票基金定期定額績效為例，近一年來有多達 22 檔報酬率逾兩成，其中以瀚亞投資 - 日本動力股票基金 AJ (日圓) 績效最佳，報酬率高達 30%，其次依序為野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金 I 日圓、貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)。

【基金解密】績效如何勝出？這檔日股基金精挑珍珠股

以今年市場銷售熱度熱絡的瀚亞投資 - 日本動力股票基金為例，如何把握日股行情並且績效領先，以下採 QA 問答方式：

Q1：基金如何達到短中長期單筆或定期定額報酬都勝出同類型基金？

經理團隊採取「由下而上」選股方式，不追高個股，而是聚焦長期具成長題材、P/B 被低估的價值股，系統性找出「可被扭轉」的 30~50 檔潛力個股，發揮最大掌握效益。

Q2：至於日股中哪些產業最能受益於行情？

該檔基金布局資訊科技、非核心消費、金融、汽車零組件、原物料、工業等產業，較能多元參與各行業的成長契機，例如其月報中公布的十大持股 (6/30)，如松下電器、本田汽車、東日本旅客鐵道、世尊信用卡、住友重機械工業、武田製藥等，皆是與日常生活息息相關的日本優質企業。

Q3：日幣若轉向升值是否影響基金表現？

展望日圓走勢，隨著貨幣政策逐漸趨正常化，並不會損害日本股票的長期投資價值，甚至若最終日本央行認為通貨膨脹和經濟增長開始變得更具有可持續性，這將可望對消費者和投資者情緒產生正向積極影響。

基金一直以來謹慎篩選具備潛力的個股，例如使用長期平均匯率為參數，即使日圓短期走強，對基金敏感度也不高；此外，投組中 50% 持股具有海外收入來源，亦可以降低日圓變動之敏感程度。

Q4：日股的買進時點及建議投資策略？

瀚亞投資認為，不論從價格評價 (本益比) 或企業獲利來看，日股都具備長期持續上漲的潛力，因此只要有任何回檔，都是不錯的進場點，正如股神巴菲特看好日股絕非一夕行情或無基之彈，投資人不妨趁市場暫時回檔整理時進場，搭配定期定額中長期投資，掌握長期被低估的日股行情。