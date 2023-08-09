市場押注美經濟將軟著陸 瑞銀分析師：仍有三項障礙需克服

近期越來越多華爾街人士認為，美國經濟將避於衰退的可能性越來越大。不過，瑞銀 (UBS) 策略師認為，美國經濟仍需清除一些障礙，才有望實現軟著陸。

軟銀策略師在一份報告中指出，勞動力市場和通膨數據表明，美國軟著陸的可能性越來越大，而且這種情況也越來越多地反映在金融市場中。

瑞銀策略師 Evan Brown 和 Luke Kaw 表示，如今軟著陸理論面臨三大關鍵挑戰，包含與更良性經濟結果相關的投資越來越受歡迎、美國以外全球經濟活動疲軟以及通膨壓力可再度出現僵固性。不過該行認為，這些對經濟擴張和市場反彈的威脅很可能會被克服。為軟著陸做準備似乎仍然是一個有吸引力的風險回報主張。

首先，要克服的障礙是美股估值，特別是漲幅最大的股票與其他類股缺乏平衡。策略師表示，更平衡的估值對於市場軟著陸至關重要。儘管美國股市近幾個月來有所上漲，但漲幅主要集中在少數股票上，尤其是科技股。

第二個要克服的障礙是美國以外地區正在經歷的經濟疲軟。瑞銀表示，全球製造業和工業生產陷入停滯，恐怕會對美國產生負面影響。全球製造業的疲軟可能將滲透到經濟的其他領域，最終也對美國造成壓力。

最後，通膨需要降溫。具體來看，名義支出增長和住房方面需要明顯降溫。機票、食品和燃料等核心通膨因素也會是影響是否可能陷入衰退的要點。