PayPal選定Intuit主管Alex Chriss出任新CEO

PayPal (PYPL-US) 董事會周一 (14 日) 宣布，PayPal 新任 CEO 將由克里斯 (Alex Chriss) 擔任，目前他是 Intuit 小型企業和個體經營團隊的負責人。

克里斯將自 9 月 27 日起接替 PayPal 長期擔任 CEO 的舒爾曼 (Dan Schulman)。 舒爾曼之前宣布計畫在今年年底前辭去職務。他將繼續擔任該公司董事直至 2024 年 5 月。

PayPal 股價在周一盤前交易上漲約 2%。

PayPal 董事會表示，克里斯是從 9 名候選人中脫穎而出的。選拔過程早在 2 月就開始。董事會成員表示，克里斯在 Intuit 的領導力給他們留下深刻的印象，尤其是他帶領公司完成以 120 億美元收購行銷平台 Mailchimp 的交易。

在尋找新任 CEO 的同時，董事會還會見了 20 多名投資人，其中包括激進股東 Elliott Management。該股東去年夏天買進不明額度的 PayPal 公開股份。董事會表示，該公司沒有參與此次搜尋。

舒爾曼在 2015 年與 eBay (EBAY-US) 分家後就成為 PayPal CEO，並於 12 月底通知公司自己決定退休。

舒爾曼在宣布這項決定的聲明中表示：「我為 PayPal 所取得的成就以及每天一起工作的那些才華橫溢、盡職盡責的員工感到自豪。」「我們共同重新構建了金融服務和電子商務，並努力改善客戶的財務健康狀況。」