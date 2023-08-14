〈鴻海法說〉電動車5個合作案可望簽約 結盟微軟布局低軌衛星

在 3+3 布局方面，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，電動車目前正在與超過 10 個客戶，討論 20 個電動車合作項目。其中 2 個項目已經投入生產，5 個很有可能簽訂合約。

此外，鴻海低軌衛星佈局也有新進展，劉揚偉透露，已經和微軟建立了全球低軌衛星星系策略夥伴關係，將以打造太空互聯網解決方案為目標，聚焦車聯網、智慧城市及 B5G 通訊基礎建設等三大應用主軸。

劉揚偉進一步指出，雙方將結合 CDMS，以及 Azure Space 技術和地面站的服務，以 B2G 為基礎，一同推動 BOL 國家星系的發展。至於鴻海的低軌衛星珍珠號，已在太空中心進行振動及衛星姿態等最終測試，應會如期在第四季發射升空。

海外布局上，劉揚偉表示，在沙國耕耘多年，目前在 3+3 以及 ICT 領域上，皆配合國家級發展目標 Vision 2030 進行布局。除了已公布的 Ceer 合作案，也同步和多個部會、及 PIF、NEOM 旗下的數個旗艦級計畫合作，年底前將會陸續對外公布合作成果。

印度方面，劉揚偉指出，自 2005 年進入印度至今，營收、員工數、投資規模皆已有倍數成長，目前主要為 ICT 的終端組裝業務，接下來會積極佈局關鍵零組件、半導體、電動車，提高在印度的競爭力。

據了解，鴻海除了在現有的安德拉邦、坦米爾那都邦外，也規劃在卡納塔克邦、特倫甘納邦等地進行布局，將透過與中央、地方政府的密切合作，計畫設立工業園區，在基礎建設、政策法令等方面，優化經商環境。