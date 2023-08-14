權證避險降稅11/10上路 財政部公告適用範圍

《權證避險降稅》日前通過三讀，財政部今 (14) 日公告子法，從今 (2023) 年 11 月 10 日起實施，為期 5 年到 2028 年 11 月 9 日為止，出售權證避險專戶的股票，交易稅率將從現行的千分之 3 降至千分之 1。

財政部表示，為確保權證避險專戶內標的股票交易適用優惠稅率的必要性及合理性，財政部會商金管會訂定辦法，券商基於履行報價責任規定及風險管理目的的條件、範圍、避險必要範圍的認定基準與內部控管及其他相關事項，並自 112 年 11 月 10 日施行。

在避險必要範圍的認定基準，財政部指出，依權證發行人各類避險需求態樣，依各該態樣之預計避險股數及權證標的股票當日收盤價，計算每日避險必要範圍金額。

財政部表示，權證發行人應訂定適當之控管機制及查核程序，並落實執行及留存紀錄之相關事項。

財政部提醒，權證發行人按約定行使價格出賣標的股票與權證持有人及出賣權證避險專戶內標的股票超出避險必要範圍部分，應依相關規定課徵證交稅，如經查獲有短 (漏) 徵或短 (漏) 繳稅額情形者，將補徵稅額並裁處罰鍰。

財政部呼籲，權證發行人應確實計算每日避險必要範圍，確保權證避險股票交易適用優惠稅率金額符合本辦法規定基準，維護自身權益。