美超微引爆AI股殺機 輝達下挫近5%、摜破50日均線 巴隆：還不用擔心

矽谷電腦伺服器大廠美超微 (Supermicro)(SMCI-US) 周二盤後發布的本季財測不如預期，MarketWatch 專欄作家 Threrse Poletti 撰文指出，執行長梁見後 (Charles Liang) 表示希望輝達加快擴充產能，這番話證實輝達繪圖晶片 (GPU) 出現供給瓶頸。AI 類股周三 (9 日) 殺聲隆隆，美超微暴跌近 24%、輝達 (NVDA-US) 也重挫近 5%。

美超微周三收盤暴跌 23.39% 至每股 266.13 美元，輝達則下挫 4.72% 至每股 425.54 美元。這兩檔 AI 熱門股今年來至周二收盤各累計飆漲 206%、303%。

美超微、輝達今年來股價走勢。圖取自 MarketWatch

美超微周二盤後公布的上季財報雖然優於市場所料，但本季財測卻令市場失望：本季營收預估介於 19-22 億美元，中數不如分析師預估的 22 億美元，調整後 EPS 為 2.75-3.50 美元，也低於分析師預期的 3.21 美元。

美超微另預估本年度營收 (2024 年 6 月 30 日止) 營收介於 95-105 億美元，但中數仍不及分析師預估的 103.1 億美元。

法說會中，梁見後向分析師表示，發現輝達 AI 繪圖晶片 (GPU) 出現供給瓶頸。現場一名分析師提問，輝達曾預估 7 月為止一季的資料中心營收可望倍增，這是否代表輝達日認為的營收與美超微這類設備製造商認定的營收之間，存在時間上的落差 (lag time)？

對此梁見後回應說：「我們相信輝達的產能正在成長，因此我們每天都向他們要求更多貨源。希望我們可以從輝達那邊獲得更多支持，也希望他們的產能可以更快速成長。這是我此刻可以透露的。」

根據美超微財務長 David Weigand，AI 伺服器營收目前已占公司整體營收的 52%，高於前一季的 30%。

雖然美超微表示 AI 伺服器強勁的需求前景仍強勁，但該公司也說，整體資料中心需求正在下滑。當被問到非 AI 業務是否和非 AI 伺服器的支出情況時，梁見後表示，其他業務的銷售額基本上持平，整個行業則正在下滑。

輝達將在 8 月下旬公布財報和財測，Poletti 認為，雖然輝達先前預估該季營收可達 110 億美元，但投資人可能更關心供給瓶頸是否會影響輝達的財測。

輝達跌破 50 日均線 巴隆：還不用擔心

輝達本周二發表新一代超級晶片組 GH200，但當天股價不漲反跌，收黑 1.7%。到周三下挫 4.7% 之後，正式跌破 50 日均線。

儘管如此，巴隆周刊 (Barron’s) 撰稿人 Ben Levisohn 認為，投資人此刻還不用感到驚慌：過去三年來，輝達曾有 21 次跌破 50 日均線，但之後三個月平均上漲 18%。

不僅如此，跌破 50 日均線的三個月內，股價再度走低的機率不到三分之一，代表上漲機率較高。