台積電前往德國設廠、科技大廠法說、CPI數據出爐 本周大事回顧

台積電董事會本周通過前往德國德勒斯登設廠，並與歐洲車用晶片大廠合資，預計 2027 年投產，科技大廠廣達、仁寶與聯詠本周都召開法說會，並釋出最新展望，美國 CPI 數據本周出爐，年增 3.2%、略優於市場預期，以下為本周大事回顧：

台積電前往德國設廠 持股 7 成總投資額逾百億歐元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 週二與博世 (Bosch)、英飛凌 (Infineon)、恩智浦半導體 (NXPI-US) 共同宣布，計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司 (ESMC)，支援汽車和工業市場需求，該廠將採 28/22 奈米 CMOS 製程，及 16/12 奈米 FinFET 製程技術，目標 2027 年投產，台積電將投資近 35 億歐元、持股 70%，總投資額逾百億歐元。

〈科技大廠法說〉廣達調升今年 AI 伺服器營收成長達雙位數

廣達 (2382-TW) 周五公布上半年業績並召開法說會，上半年獲利成長顯著，稅後純益 165.98 億元，年增 54.9%，每股純益 4.31 元，公司表示，下半年新訂單挹注下，上修今年 AI 伺服器營收成長幅度，由個位數調升至雙位數。

〈科技大廠法說〉仁寶歐美布局發酵 明年 AI 伺服器營收比重將上看 25%

仁寶 (2324-TW) 周五召開法說會，總經理翁宗斌表示，伺服器今年可望出現雙位數成長，且因持續布局 AI 領域，歐美市場有所斬獲，預計明年 AI 伺服器佔伺服器比重從今年的 8% 提升至 20-25%。

〈科技大廠法說〉IT 需求修正 聯詠 Q3 營收季減 4-7%

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 周二召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，第三季受整體經濟環境影響，加上 IT 需求在上季提前備貨，整體營收估較上季略減，約 281-291 億元，季減 4-7%。

美 7 月核心 CPI 月增 0.2% 創逾兩年來最小增幅

美國勞工部周四公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，略優於市場預期的 3.3%，不過高於前值 3.0%，為 2022 年 6 月以來首次加速上升，止步 12 連降；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.7%，創 2021 年 10 月以來新低，低於市場預期和前值的 4.8%。數據顯示通膨持續退燒。

Fed 傳聲筒：溫和物價壓力可能讓央行下月維持利率不變

「聯準會 (Fed) 傳聲筒」、《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 等人周四 在 7 月消費者物價指數 (CPI) 數據發布後撰文表示，CPI 年增率有所上升，但當月物價壓力仍然溫和，有望阻止 Fed 在 9 月升息。

MSCI 指數台股權重「雙降一維持」 增技嘉、刪穩懋

MSCI 週五調整台股權重，呈現「雙降一維持」，「MSCI 全球新興市場指數」權重由把 15.52% 下調至 15.40% 調降 0.12%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 17.88% 下調至 17.67%，調降 0.21%，在「MSCI 全球市場指數」權重維持為 1.65%；成分股新增技嘉 (2376-TW)，刪除穩懋 (3105-TW)，最新權重將在 8/31 收盤生效。

拜登正式簽署投資中企禁令 鎖定晶片、量子運算、AI 三個敏感領域

美國總統拜登周三正式簽署投資中企禁令，受限對象較原先傳聞縮小，僅限晶片、量子運算和人工智慧 (AI) 這三個特定的敏感技術領域，至於其他領域投資雖然未在禁止之列，但需要事先通知政府。