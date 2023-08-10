台積電7月營收1776億元 月增13%攀6個月高點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 7 月營收 1776.16 億元，隨著蘋果新機備貨動能啟動，帶動營收月增 13.6%，年減 4.9%，攀近 6 個月高點；前 7 月累計營收 1 兆 1670.9 億元，年減 3.7%。

台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增 9.05%，以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，營收估達 5143.6-5390 億元，相當於季增 6.97-12.1%，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%。

據報導，台積電與轉投資 8 吋晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 調降 8 吋代工報價，降幅最高達 3 成，引發市場關注。對此，台積電表示，不評論價格問題，但一向策略性定價，並非短期投機。

台積電第三季雖然感受到客戶 AI 需求增加，但總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，及因終端市場整體需求疲弱，客戶更謹慎，預期庫存調整可能延續至第四季。

台積電日前宣布與博世 (Bosch)、英飛凌 (Infineon)、恩智浦半導體 (NXPI-US) 共同在德國德勒斯登投資設廠，將採 28/22 奈米及 16/12 奈米製程，月產能 4 萬片，目標 2027 年投產，台積電將投資近 35 億歐元、持股 70%。

美系外資給予正面評價，看好該廠可取得保障利潤的外包商機，加上車用電子晶片利潤較高，且有歐盟晶片法案支援資金補貼，減輕台積電資本支出壓力，能為股東帶來不錯的回報，目標價均喊上七字頭。