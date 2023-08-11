科技股熄火、邁向12月迄今最糟表現 今年美股漲勢保得住嗎？

MarketWatch 報導，由於財報未讓投資人印象深刻，以大型科技股組成的那斯達克 100 指數，本周跌破 50 日均線、為 3 月以來首見，而且即將陷入去年 12 月以來最糟表現，由於科技股是今年帶動大盤反攻的主力，最新發展不禁讓人擔心今年美股的漲勢能否保得住。

FactSet 資料顯示，追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF(QQQ-US) 在本周三跌破 50 日均線，為 3 月 10 日以來首見。QQQ 周四 (10 日) 小漲 0.2% 至 368.59 美元，但仍是連續第二個交易日低於 50 日均線。

值得注意的是，道瓊市場數據顯示，那斯達克 100 指數在截至周四收盤的兩周內，合計共已回檔 4%，如果周五續跌，將寫下去年 12 月 23 日以來最糟連跌 (當時兩周跌掉 5%)。

這讓分析師擔憂，夏末回檔可能演變成更大、甚至更廣泛的拋售。對今年美股大盤漲勢貢獻最多的美股「七雄」(Magnificent Seven) 當中，蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 本周都跌破 50 日均線。

分析師還發現其他令人擔憂的跡象，BTIG 首席技術分析師 Jonathan Krinsky 周四表示，QQQ 和其他受歡迎的科技為主 ETF 正步步逼近可能跌得更深的階段。

Krinsky 分析過去三年來的交易量和股價，發現當 QQQ 持續低於 368 美元時，就難以躲過投資人更快速的拋售。他以歷史成交量股價比 (historical volume-at-price) 分析，這通常是分析師推測股價水平的工具，可以找出特定證券的支撐和阻力。

他說：「支撐和阻力是基於之前的價格記憶而來。在這個區間，沒有太多來自參與者的價格記憶。因此價格變動更加快速。」

Krinsky 指出，從 4 月下旬到 6 月中旬的六個禮拜內，QQQ 一共上漲 16%，代表當走勢逆轉時，可能同樣快速、甚至更迅猛。根據 FactSet 的資料，QQQ 今年來至周四收盤一共上漲 38.4%。

科技股近期下跌原因包括財報不盡理想，以及美債殖利率上升導致對利率敏感的科技股壓力沉重。那斯達克 100 指數上個月曾實施「特別權重調整」，把大型科技股占整體估值的比率押到 40%。

觀察家正在留意，科技股以外的類股，能否彌補科技股的頹勢並撐起大盤。

Sierra 投資管理公司投資長 James St. Aubin 說，交易員似乎滿足於轉進市場其他領域，也就是估值沒有大型科技股那麼高的類股。他認為，雖然領頭羊 (指科技股) 下跌，但追隨者正積極跟上，因此暫時有所支撐，但假若資金全面流向現金和債券，情況就令人擔憂。

美股三大指數周四回吐盤初大部分漲幅，終場仍勉強保持在平盤以上，10 年期公債殖利率則彈升至 4.081%，是今年來次高水準。