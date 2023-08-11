TCFD報告書三大創舉並獲「最高等級」查核認證 看富邦眼中的綠色機會有哪些？

世界經濟論壇 (WEF) 指出，「氣候變遷緩解失敗」將是未來 10 年內全球最嚴重的風險。面對組織可能遭遇的重大風險，富邦金控 (2881-TW) 自 2021 年領先國內金融業發布全台首本 TCFD 報告書，並連續三年發布 TCFD 報告書，今年首度委請第三方機構英國標準協會 (BSI) 進行符合性查核，是國內金融業者中少數獲得「Level 5+：Excellence」最高等級肯定的業者。



根據 BSI 統計，協會自 2020 年底起在國內發出 44 張 TCFD 氣候相關財務揭露符合性查核聲明書，其中 17 張為金融業（共 12 家）取得，出版 TCFD 報告書已成為金融業大勢所趨。富邦金控如何從中脫穎而出？

從揭露內容來看，富邦致力實踐 TCFD 創下不少業界首例，今年發布之 TCFD 報告書有 3 大亮點：首先，富邦為首家制定脫碳承保策略的保險公司，2040 年不再新增投資、2050 年不再承保煤炭及非典型油氣的企業，除非提出具體減碳轉型計畫；更率業界之先依據 PCAF 2022 年底最新方法學，全面揭露商業保險及個人車險碳排放量，並將主權債務納入投融資財務排放量計算範疇；再者，透過精進氣候變遷情境分析，強化財務衝擊評估，並依據分析結果研擬相關風險因應措施及控管機制，及早準備以減緩氣候相關風險。



富邦金控風控長徐偉傑解釋，今年報告書與過往兩年的不同，在於以 TCFD「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大面向作為報告書核心框架，且建置了更成熟的財務碳盤查流程以及金控整體適用的氣候情境分析進階作法，並進一步搭配國內外氣候相關資訊及發展趨勢調整策略及行動方案，同時於 2022 年 9 月完成 SBT 目標設定後，首年進行目標執行進度追蹤，讓報告書各個核心框架更完整豐富。



富邦攜手客戶低碳轉型 2.45 兆綠色金融目標提前達陣



投入製作 TCFD 報告書已成顯學，國際金融穩定委員會（FSB）於 2015 年成立氣候相關財務揭露（TCFD）工作小組，至今在全球有逾 4000 個組織簽署支持、台灣獲得 151 家企業支持。在各企業的 TCFD 報告書，也能看見氣候變遷帶來的機會，展現對「綠色商機」的企圖心。



以金融業為例，主要透過投 / 融資協助企業低碳轉型，富邦金控 2022 年提前達成 2025 年綠色金融目標 2.45 兆後，進一步上調目標 14%，增加為 2.8 兆元，持續推動低碳資本市場成長。



徐偉傑表示，「低碳」為富邦金控 2025 永續願景藍圖四大策略之一，我們積極發展綠色金融，設定低碳及綠債投資、綠色金融融資等目標，推展綠能保險，透過開發綠色投融資商品及專業損防服務等金融服務，致力於支持再生能源及低碳新技術發展。子公司台北富邦銀行離岸風電授信主辦案件數與授信金額居「台資銀行之冠」；富邦產險離岸風電案場保險參與率 100%、陸上風力發電保險參與率超過 48%、太陽能光電保險市占率超過 24.79%。



「我們希望支持及陪伴客戶展開減碳轉型與邁向淨零的旅程。」徐偉傑強調，富邦也對碳排相對較高的產業設定准入 / 撤資標準，但並非僅是單純減少相關部位，而是更積極與客戶議合，希望支持及陪伴客戶展開減碳轉型與邁向淨零的旅程，與客戶攜手奔向綠色。