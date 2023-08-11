外資大砍電金權值反手買超華航4萬張 同步卡位廣達、仁寶法說行情

外資今 (11) 日賣超台股 27.77 億元，但台指期多單增加 2767 張，淨空單降至 1115 張。現股方面，外資賣超台積電、鴻海，以及面板三虎、緯創及英業達等電子指標以及多檔金融股，不過，反手卡位今日舉辦法說的廣達跟仁寶。

外資今日買超最多的是華航 4.81 萬張，電子股方面，則以廣達 1.09 萬張較多，另有至上 9025 張、仁寶 7182 張、毅嘉 6681 張、矽統 4906 張、定穎投控 4458 張、中環 3925 張、宏碁及敬鵬各 3600 多張。傳產調節台泥及台玻各逾 5700 張。

外資賣超多為權值股，包含台積電 6421 張、鴻海 1.13 萬張，還有緯創 6135 張、英業達 9356 張，面板三虎友達 8604 張、群創 6020 張、彩晶 5592 張；金融股有新光金 2.54 萬張、第一金 2.03 萬張、彰銀 9959 張、兆豐金 7314 張、開發金 6943 張，傳產則有中鋼 1.8 萬張。

投信今日買超 27.77 億元，現股買最多的是健鼎 3133 張，其次是金像電 2457 張、緯創 2187 張、永豐金 2027 張、廣達 1998 張、中信金 1832 張、啟碁 1551 張、定穎投控 1343 張、兆豐金 1291 張，中鋼、佳世達、大聯大、台新金等各逾千張。

投信賣超最多個股為群創 8995 張，再來依序為長榮航 3844 張、第一金 3804 張、光寶科 1561 張、台半 1200 張，中華、世芯 - KY 各逾 600 張，華孚、技嘉及榮剛等各 500 多張。