〈貴金屬盤後〉美7月 CPI升幅略增溫但小於市場預期 黃金微幅收黑

黃金期貨周四 (10 日) 小幅收低，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 3.2%，較 6 月的 3.0% 略升，但低於市場預估的 3.3%，數據出爐後黃金開高走低，主要受到過去數周以來，美元和美債殖利率穩定上升所影響。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤小跌 1.70 美元，報每盎司 1948.90 美元，幾乎和前一日持平。

通膨數據出爐後，金價一開始走高，但由於美股大盤跳漲、道瓊勁揚逾 400 點，黃金隨後走低。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「美元觸頂在望，但如果華爾街繼續買入股票，黃金難以大漲。」

ICE 美元指數 (DXY) 微漲 0.1% 至 102.58，10 年期美債殖利率攀升 7 個基點至 4.08%。

美國勞工部周四公布，7 月 CPI 年升 3.2%，比 6 月的 3% 增溫，是整體物價 13 個月來首度增溫，但核心 CPI 年增率從 6 月的 4.8% 下降至 4.7%。

Vantage 市場分析 Jamie Dutta 說：「對聯準會 (Fed) 來說重要的是，這些數據仍符合朝 2% 的目標邁進。居住成本仍是關鍵的變數，但未來幾個月的房租通膨，應該能從狂暴走勢中冷靜下來。」

Dutta 認為，周四 CPI 報告的重要性略為被稀釋，因為在 9 月會議以前，投資人還要觀察 8 月 CPI 報告。

他也提醒，市場焦點將轉回 8 月底在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，屆時 Fed 主席鮑爾將證實 Fed 的利率意圖。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，聯邦資金利率期貨交易員目前押注 9 月升息機率僅 9.5%，從一個禮拜前的 20% 下降。

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