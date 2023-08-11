傳亞馬遜擬放棄自有品牌削減成本 同時應對FTC反壟斷審查

路透周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜正擱置幾個私人服裝品牌，以降低成本並應對反壟斷調查。

《華爾街日報》(WSJ) 報導指出，亞馬遜已決定裁撤 30 個自有品牌服裝部門中的 27 個，只剩下 Amazon Essentials, Amazon Collection 和 Amazon Aware。另外亞馬遜也在淘汰自有品牌家具，一旦庫存耗盡 Rivet 和 Stone & Beam 品牌就會逐步淘汰。

亞馬遜自有品牌副總裁 Matt Taddy 表示，如果有些產品不能引起顧客共鳴，就會放棄該產品並尋找其他機會來滿足顧客。

《華爾街日報》此前報導，亞馬遜正在討論退出自有品牌業務，作為對美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的讓步，如果 FTC 對該公司提起期待已久的反壟斷訴訟的話。

FTC 早在美國前總統川普執政時期就開始調查亞馬遜，當時政府決定調查幾家涉嫌違反反壟斷法的幾家大型科技公司。亞馬遜因偏袒自家產品而受備受批評。

路透本周稍早時曾報導，亞馬遜否認有任何不當行為，並將於下周和 FTC 開會，爭辯 FTC 不該對自己提起反壟斷訴訟。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周四盤中股價上漲 0.62%，每股暫報 138.71 美元。