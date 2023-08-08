反壟斷官司要來了？傳亞馬遜將與FTC舉行會議

路透周一（7 日）援引知情人士消息報導，亞馬遜將於下周和美國聯邦貿易委員會 (FTC) 會面，已應對外界期待已久針對該零售商的反壟斷訴訟。

FTC 在美國前總統川普執政期間開始調查亞馬遜。除其他指控外，亞馬遜還因偏袒自家產品，對平台上的外部賣家大小眼而遭受批評，不過亞馬遜對此否認。在決定是否起訴前，FTC 通常會先長時間調查後和受調查公司舉行會議。

截稿前，FTC 拒絕就計劃中的會議置評。亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價上漲 1.55%，每股暫報 141.74 美元。

在川普執政期間，美國司法部和 FTC 對四家科技巨擘──Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、臉書母公司 Meta(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜展開調查。隨後美國眾議院的一個小組發布一份重要報告，討論上述四家公司如何主導各自的產業。

其中美國司法部曾兩度控告 Google，一次是針對其搜尋引擎業務、第二次是針對廣告技術。另外 FTC 也控告 Meta 旗下的臉書，這三起官司尚未進入審判階段。

其實亞馬遜和 FTC 的官司不少，今年 6 月 FTC 曾控告亞馬遜，指控其未經消費者同意就將數百萬消費者納入其付費訂閱的亞馬遜 Prime 服務，還讓這些消費者難已取消。亞馬遜對此表示 FTC 的說法在事實和法律上都是錯誤的。

另外，今年 5 月 31 日，FTC 宣布與亞馬遜的 Ring 門鈴攝影機部門達成和解，因攝影鏡頭違反隱私權，亞馬遜同意支付 2,500 萬美元和解。