鑽石生技9/19轉上市 明年Q1前募百億元展開併購

鑽石生技投資 (6901-TW) 預計 9 月 19 日掛牌上市，暫定每股承銷價 40 元，董事長路孔明今 (10) 日在上市前業績發表會宣布，明年第一季前將募資 100 億元，進行國內外併購。

路孔明指出，此次上市現金增資預計募集 40 億元外，將與國內外金控、壽險、基金等募資 60-80 億元，合計集資逾百億元來成立投資公司，投資標的將以併購為主，協助公司實現營運價值。

除了未來併購標的外，鑽石生技近半年再參與兩家生技公司，其一為疫苗佐劑公司優億，持股約 20%，整體集團投資金額約 2 億元，持股則不超過 50%；另一家為美國基因治療公司，投資 100 萬美元參與該公司 C 輪募資。

路孔明強調，目前公司是以種子輪投資為主，初期參與投資公司的營運，建立公司治理制度、營運架構等，後續才退出經營團隊成為投資人角色。

鑽石生技 2013 年由中天生技發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，專注投資生技新藥、高階醫材、農業生技等高風險生技創新企業，已支持台灣 6 所大學、研究機構衍生出 7 家生技新創公司，並扶植兩家生技新藥公司市值超過 300 億元。

路孔明表示，全球生技市場 2030 年需求可達 3.2 兆美元，複合年成長率 12.8%。其中台灣生技資本市場自 2007 年「生技新藥產業發展條例」頒佈迄今，生技股市值 16 年成長超過 10 倍，預計未來 5 年可望倍數成長，達到新台幣 3 兆元以上。