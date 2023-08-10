〈采鈺法說〉Q3營收季減個位數 今年資本支出下修1成

光學元件晶圓廠采鈺 (6789-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長關欣表示，第三季因整體手機市況回溫有限，下游客戶仍保守，營收估季減個位數，且因現階段整體市況未有明顯復甦，供應鏈仍持保守看法，會謹慎因應市場變化。

財務長蔡銘輝也補充，由於目前市況保守，第四季能見度不高，整體資本支出會盡量降低跟遞延，全年估約 9000 萬美元，與年初預估相比減少 10%。

細分兩大產品線，關欣指出，影像感測器由於更多新款手機推出，帶動新品投產，但受終端消費保守、客戶庫存持續調整，下半年增量有限，車用影像感測器也因已滿足客戶庫存要求，市場需求也減緩，安防影像感測器則受中國疫後復甦低預期，多處仍在調整庫存階段，整體影像感測器第三季需求會略增。

微型光學方面，關欣坦言，由於微型光學目前多數應用仍在手機，整體客戶需求都相對保守，第三季與下半年業績表現會取決客戶營銷狀況，兩大產品線也會呈現消長。

針對手機市場疲弱，關欣認為，此為短期現況，長期而言，隨著全球景氣回升，影像感測器將重返成長軌道，尤其相機仍是手機升級的主要關鍵，即便目前手機鏡頭數量增長停滯，但在感測器畫素與尺寸都可以看到新技術。

關欣預期，手機影像感測器將持續往高畫素、大尺寸發展，高畫素代表晶圓需求增加，畫素尺寸也微縮，對公司會是「量」或是「單價」的貢獻，尤其主鏡頭往 5000 萬發展，下半年也會有多款客戶的 5000 萬畫素產品推出，預期將成為今、明兩年市場主流。

另外，高階影像感測器也開始往 1 吋發展，代表一片晶圓可切割數量減少，依相同畫素做比較，大尺寸較小尺寸對晶圓的需求增加 2 倍以上，看好大尺寸會帶來「量」的貢獻。

車用影像感測器方面，關欣說，儘管短期面臨庫存調整，長遠來看，現階段每輛車平均配置 3-4 顆，預期 2025 年將提升至 6-7 顆，若以 Level3 推算，單輛汽車配備鏡頭數會更多，特斯拉就達 9 顆，車輛影像感測器畫素也從 300 萬畫素也將往 800 萬甚至 1000 萬靠攏。