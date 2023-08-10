〈台股盤中〉AI股全面下殺 跳水重挫260點摜破季線

美股四大指數周三皆收黑，AI 指標股美超微 (SMCI-US) 更暴跌 23%，台股今 (10) 日同步修正，AI 指標股全面下跌，大盤重挫超過 200 點，一舉摜破季線，最低殺至 16601 點，下探一個月來低點，預計今日成交量放大至 4000 億元。

權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 小跌 1% 內，台達電、聯電、日月光投控下跌則超過 1%，其他如兆豐金、中信金、統一、和泰車也都在盤下游走，僅富邦金、國泰金、台塑化與台塑力守紅盤。

高價股同樣一片慘綠，股王信驊雖一度翻紅，仍難敵賣壓、下挫超過 1%，大立光同樣小跌，祥碩、譜瑞 - KY、材料 - KY、嘉澤、穎崴等面臨龐大賣壓，跌幅至少 5% 起跳。

AI 概念股則因美超微財測不如預期，今日成為重災區，包括廣達、技嘉、奇鋐與世芯 - KY 皆亮燈跌停，緯創也重挫半根，還有緯穎、力致、營邦、英業達、華碩、金像電皆有不小跌幅。

由於近來穆迪調降美國多家中小型銀行的信用評級，整體銀行警報尚未解除，影響市場投資意願轉趨保守，在獲利了結賣壓干擾下，衝擊台股今日摜破季線，法人認為，台股短期受均線反壓，須回歸基本面觀望，待後續盤勢明朗。