〈台股盤後〉空頭狙殺AI股 台股重挫236點收16634點 丟失季線

美股收黑、AI 股指標股倒地淪為重災區，電子、傳產多頭洩氣，拖累台股今 (10) 日跳水重挫，終場下跌 236.24 點，收在 16634.70 點，失守季線關卡，成交量 3480.53 億元。

輝達股價重挫、超微第 3 季財測扯股價後腿，也重創台股 AI 股，台股盤面一片綠油油，終場收盤下跌家數達 1445 家，包括 AI、半導體、造紙等都是空頭狙擊對象，盤中重挫逾 260 點，指數低點下探至 16601.17 點。

美股輝達暴跌，超微財測不如預期，美 AI 股打噴嚏讓台股 AI 族群也跟著倒地，技嘉 (2376-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、廣達 (2382-TW) 陸續打入跌停作收，指標股緯創 (3231-TW)、創意 (3443-TW)、金像電 (2368-TW)、智邦 (2345-TW) 也淪為空方狙擊對象，拖累股價臉綠。

半導體族群今天也難逃殺機，辛耘 (3583-TW)、祥碩 (5269-TW)、虹冠電 (3257-TW)、華泰 (2329-TW)、智原 (3035-TW)、愛普 (6531-TW)、晶心科 (6533-TW) 也在賣壓調節下拖累股價翻黑。

造紙類股中正隆 (1904-TW)、華紙 (1905-TW) 重挫逾 5%，士紙 (1903-TW)、永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW)、寶隆 (1906-TW) 股價同步收黑，僅永豐實 (6790-TW) 逆勢收紅上漲 2.7% 作收。

玻璃族群台玻 (1802-TW) 重挫 6%，和成 (1810-TW) 大跌逾 3%，中釉 (1809-TW)、凱撒衛 (1817-TW) 也是賣單調節標的。

面板股中，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 雙雙走跌，元太 (8069-TW)、錸寶 (8104-TW)、彩晶 (6116-TW)、晶達 (4995-TW)、智晶 (5245-TW) 股價同步收黑。

生技股今天也難逃空頭狙擊，華安 (6657-TW)、神隆 (1789-TW)、葡萄王 (1707-TW)、美時 (1795-TW)、科妍 (1786-TW)、視陽 (6782-TW)、台耀 (4746-TW) 也在賣單壓力下，拖累股價收黑。