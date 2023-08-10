〈台股盤前〉靜待CPI數據美股連二黑 陷季線保衛戰

台股昨 (9) 日在電子權值股熄火下，指數震盪收黑，回測季線，隨著市場關注美國 CPI 通膨數據，美股連二黑，大盤恐將多空交戰，陷季線保衛戰。

市場等待消費物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 數據結果，美股四大指數周三續跌，道瓊下挫 191.13 點、那指也下跌逾百點，跌幅 1.17%、費半也有 1.87% 跌幅、標普跌 31.67 點，或 0.7%。

回顧台股昨日表現，在 AI 股賣壓持續釋出，指數紅翻黑，盤中高低點震盪逾 150 點，終場小跌 6.13 點，收 16870.94 點，成交量 3281 億元。三大法人買超 11.26 億元。

市場消息方面，市場傳出，受終端需求不振與市場競爭影響，台積電與轉投資世界先進近期陸續調降 8 吋晶圓代工報價，最高降幅高達三成。

美國 AI 伺服器暨儲存供應大廠美超微 (Super Micro) 本季財測不如預期，市場擔憂 AI 後市恐未如想像中樂觀。新唐、博智、優群、華泰等美超微概念股同步警戒。

IC 設計業者譜瑞 - KY 第三季受惠高速介面需求增加，營收將較上季成長，季增 3-14%，且看好第二代 USB4 Retimer 產品已導入明年最新筆電機種，需求將比今年更強勁。