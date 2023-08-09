〈台股盤後〉權值股無力回天 震盪跌6點收16870點 再度回測季線

美股周二收低，台股今 (9) 日早盤壓低，一度跌破季線，隨後翻紅在平盤附近震盪，新台幣貶勢也未歇，指數多空交戰，儘管大型權值股大多收紅仍無力回天，16900 點關卡得而復失，終場下跌 6.13 點，收在 16870.94 點，成交值 3281 億元，再度回測季線支撐。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 小漲 0.36%，聯發科 (2454-TW) 勁揚近 1.6%，鴻海 (2317-TW) 則收平盤價。聯電 (2303-TW)、日月光投控(3711-TW)、大立光(3008-TW) 等均收紅。

AI 指標漲跌互見，緯創 (3231-TW) 重挫近 7%，廣達 (2383-TW) 也跌超過 2.7%，緯穎 (6669-TW)、川湖(2059-TW) 同步下挫超過 3%。勤誠 (8210-TW) 則狂飆超過 8%，信驊 (5274-TW)、嘉澤(3533-TW) 則大漲超過半根停板，新入列供應鏈的華碩 (2357-TW) 也收紅。

散熱廠力致 (3483-TW)7 月營收表現亮眼，今日股價攻上漲停價 158 元，健策、建準表現也不俗。

IC 設計族群再掀漲勢，虹冠電大漲超過 7.8%，矽統強漲超過半根停板，力旺、普誠漲幅都超過 4%。