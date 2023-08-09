輝達等5家科技業合組AOUSD聯盟 為3D內容制訂產業標準

皮克斯、Adobe (ADBE-US)、蘋果 (AAPL-US)、Autodesk (ADSK-US)、輝達 (NVDA-US) 近日聯合宣布成立 OpenUSD (Open Universal Scene Description) 聯盟，簡稱 AOUSD，以推廣 OpenUSD 格式從而制訂 3D 內容製作領域的產業標準。

根據合作內容，輝達將為開發者和企業提供整體框架、資源和服務，以加速 OpenUSD 的採用。輝達創始人兼 CEO 黃仁勳表示：「正如 HTML 引發 2D 互聯網的重大革命一樣，OpenUSD 將引發相容 3D 和工業數位化時代。」

目前 3D 內容領域正以驚人的速度擴展。隨著越來越多產業利用 3D 建模、渲染和仿真的力量，開放標準的作用變得更加重要。OpenUSD 的重要意義就在於開發和實施 3D 內容開放標準，促進相容性和效率，並提高各種工具、平台和應用程式的創造力。

OpenUSD 是由皮克斯動畫工作室開發的一種開放數據格式，於 2016 年開放源代碼，用於在 3D 製作中的描述、編寫、模擬和協作，並以其跨工具、數據與工作流程的強大相容性而聞名，同時可在 AR 與 VR 場景中的 3D 對象和環境資訊共享。OpenUSD 最早被應用於電影、視覺特效和動畫領域，但是其強大功能和靈活性使其目前的應用範圍擴展到其他依賴 3D 數據進行媒介交換的行業。

皮克斯技術長兼 AOUSD 主席 Steve May 表示，「AOUSD 的發布代表了令人興奮的下一步：OpenUSD 作為一項技術的持續發展及其作為國際標準的地位。」

這個聯盟的關聯性並不僅止於現有成員。Epic Games、Unity、宜家與 SideFX 等公司也作為 AOUSD 的普通會員，參與 OpenUSD 規範制訂。