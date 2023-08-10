蘋果iMessage竟令富國銀行遭罰鍰近2億美元

富國銀行等多家銀行和華爾街公司因在各種不同的即時通訊應用程式 (App)，包括蘋果 iMessage，而被罰鍰數百萬美元。

由於端對端加密等功能，蘋果 (AAPL-US) 和其他即時通訊公司可以適當地保護 iMessage、WhatsApp 和 Signal 等平台上的訊息，但這也意味著無法存取對話，因此正接受美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 處以罰鍰。

科技媒體《The Verge》報導，SEC 和 CFTC 都對幾家機構徵收巨額罰鍰，包括富國銀行 (Wells Fargo) 旗下多家機構。因此，富國銀行將繳納總計 5.49 億美元罰款中絕大部分罰鍰。

富國銀行旗下多家機構首當其衝，分別要向 SEC 和 CFTC 支付了 1.25 億美元和 7500 萬美元的罰鍰。

這些公司和機構的員工早在 2019 年就開始使用蘋果的 iMessages、WhatsApp、Signal 等應用程式來討論公司業務。

富國銀行因即時通訊應用程式遭重罰近 2 億美元 (圖片：翻攝 appleinsider)

這些應用程序都提供端對端加密，這意味著數據一旦被刪除就無法訪問，蘋果或其他應用程式開發商無法恢復使用加密消息服務在個人設備上進行的有關公司官方業務的對話。

根據 SEC 的說法，這些對話顯然沒有「維護或保存」，因此違反 1934 年《證券交易法》(Securities Exchange Act) 的記錄保存規則，以及 1940 年《投資顧問法》(Investment Advisers Act)。 CFTC 有自己一套記錄保存要求，這些公司也違反這些要求。

美國證券交易委員會執法主管 Gurbir S. Grewal 表示：「對於那些潛在違規的公司，這裡有三大要點，公司應主動呈報、合作和補救。如果採取這種策略，會比等著我們主動來找你要好。」