中國開放更多團體旅遊 日、韓觀光概念股上漲

中國政府周四 (10 日) 正式公布第三批恢復出境旅遊團名單，包括美國、日本、南韓等國家，激勵日、韓的零售、美妝和旅遊類股應聲上漲。

日經新聞周四稍早披露，中國最快周四開放旅遊團赴日旅遊，代表屆時可能有大批中國團客湧向日本，這是歷經三年半再度開放，日本觀光類股周四開盤已聞訊上漲，南韓每日經濟新聞 (Maei! Business Nespaper) 則是報導中國最快本周宣布陸客旅遊團可赴韓。

至截稿前，在東京股市，美妝大牌資生堂 (Shiseido) 小漲 0.6%、百貨業者高島屋 (Takashimaya) 上漲 3.2%。首爾股市方面，哈拿多樂 (Hana Tour Service) 股價大漲 9.38%。

這顯示，儘管北京與鄰國的關係日益緊張，但陸客帶來的商機依然備受觀光業期待。在日本前首相麻生太郎訪台時表示美日台須「展現捍衛台灣決心」以擊退潛在入侵之後，中國周三警告日本不要「再次誤入歧途」。日本現任首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅正為下周的美日韓高峰會做準備，引起中國高度關注。

現階段，投資人似乎更在意中國入境旅客能替在疫情期間飽受打擊的觀光業，帶來多少幫助。日本政府觀光局的資料顯示，6 月訪日陸客共計 20.85 萬人，只有四年前的 24%。

南韓大信證券分析師 Yu Jung-Hyun 說：「投資人可望享受這波漲勢一段時間。」許多企業都因為中國經濟未能復甦、中國團客遲遲無法出國旅遊，而大失所望。

摩根大通策略師 Rie Nishihara 和 Yong Guo 表示，若中國入境旅客增加，日本的零售、交通運輸和美妝類股將獲得提振。尤其在日本經濟好轉的情況下，這些業者最近紛紛公布優於預期的財報，更多觀光客將增強這股正面動能。

兩人說：「平均而言，境內旅遊需求相關類股距離我們的目標價，還有 10% 的上漲空間。」