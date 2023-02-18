台灣大擴大遊戲市場 獨賣SONY PlayStation VR2

台灣大 (3045-TW) 看準遊戲玩家人口成長，以及元宇宙和 AR/VR 等沉浸式體驗發展，旗下品牌 OP 響樂生活新支線「OP 遊戲玩家套裝」，今 (18) 日宣布將於 2 月 22 日起全台電信獨賣 SONY PlayStation VR2，大搶遊戲市場。

個人用戶事業群商務長林東閔表示，OP 響樂生活串聯網路、內容、設備與服務，解決用戶面對 3C 不知如何選擇的痛點，升級沉浸式娛樂體驗。

台灣大為讓沉浸體驗極大化，繼首波打造「OP 影音劇院套裝」後，去年 12 月再開啟新支線「OP 遊戲玩家套裝」，為用戶提供 Logitech G CLOUD 雲端遊戲掌機、PS5 遊戲主機，以及即將在全台電信獨賣的 PS VR2 次世代虛擬實境頭戴裝置，同時結合台灣大獨家影音和雲端遊戲內容、網路服務及完整銷售通路。

PS VR2 提供 4K HDR、110 度視野，以及注視點渲染技術，呈現高擬真視覺體驗；眼動追蹤功能可偵測眼睛的動作，玩家能有逼真的直觀互動，此外結合眼動追蹤、頭戴裝置回饋、3D 音訊及創新 PS VR2 Sense 控制器來營造沉浸感。PS VR2 需搭配 PS5 主機使用，首發遊戲將逾 30 款。

台灣大 OP 遊戲玩家套裝針對不同族群，量身打造三款全新組合，除了 PS5 主機外，希望進一步升級沉浸式遊戲體驗的玩家，「OP 遊戲玩家套裝」提供「PS VR2」及「PS VR2《地平線 山之呼喚》加 PlayStation 點數卡 1000 點」兩款組合供選擇。