10分鐘充飽跑1,200公里！豐田固態電池技術取得重大突破

日本汽車大廠豐田週二（4 日）表示，已經在電池技術上取得重大突破，能將電池的重量、體積及成本減半，可望為電動車進步帶來巨大推動力。

據英國《衛報》報導，豐田週二說，已經研發出提高電池持久性的方法，並認為現在可以製造出續航力 1,200 公里的固態電池，且充電時間只要 10 分鐘或更短。該車廠預定 2027 年開始為電動車生產固態電池。

豐田碳中和研發中心總裁海田敬二說：「無論是液態電池還是固態電池，我們都致力於改變目前電池太大、太重、太貴的情況，在這方面的潛力上，我們將爭取將這些因素減半。」

值得關注的是，在電動車市場，豐田目前處於掉隊陣營，但在全球固態電池領域，日本企業在全固態電池上投入最多、擁有最多固態電池技術專利的是豐田。

相較於液態電池，固態電池具備更高能量密度、更高安全性、更長循環壽命、更好低溫性能等性能優勢。

全球固態電池技術研發主要集中在歐、美、日、韓、中，其中日韓致力於硫化物路線，以傳統車廠和電池廠主導。美國技術路線多元，新創企業較多，典型代表為 SolidPower。歐洲近幾年轉為投資為主，以傳統車廠寶馬等為代表在全球投資入股技術合作創新企業。中國以氧化物路線居多，主要參與者既包括寧德、國軒等傳統電池企業，也有以學界領軍者入局產業化為代表的新創企業，如衛藍新能源、江蘇清陶等。

