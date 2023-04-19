格芯提告IBM 指控商業機密非法分享給日本Rapidus

晶片製造商格芯（GlobalFoundries, 格羅方德）周三（19）表示，已對 IBM(IBM-US) 提起訴訟，指控其非法分享機密智慧財產權和商業機密。

截稿前，格芯 (GFS-US) 盤中下跌 2.02%，每股暫報 63.80 美元。

格芯在訴狀中表示，IBM 與日本晶片製造商 Rapidus 分享智慧財產權和商業機密。Rapidus 是一家由日本政府支援的新財團，IBM 正與 Rapidus 合作開發和生產尖端的兩奈米晶片。

格芯還斷言，IBM 非法披露和濫用其與英特爾 (INTC-US) 的智慧財產權，並指出 IBM 已於 2021 年宣布將與英特爾合作開發下一代晶片技術。

格芯在一份聲明中表示：「IBM 不公平地獲得了可能高達數億美元的授權收入和其他利益。」

訴狀指出，格芯和 IBM 在紐約州的奧爾巴尼合作開發數十年的技術，2015 年將該技術的獨家許可和披露權出售給格芯。

格芯正在尋求賠償和懲罰性損害賠償，並要求 IBM 停止使用這些商業秘密。格芯還表示，IBM 一直在招聘自家的工程師——自 2022 年 12 月宣布與 Rapidus 建立合作夥伴關係以來不斷加速這一舉動，因此要求法院下令停止這些招聘工作。

Rapidus 財團成員包括索尼集團（Sony Group）、日本電氣公司（NEC）等大型科技公司。Rapidus 具有國家策略重要性，在日本被譽為美日合作的象徵。

日本很久以前就失去在晶片製造（尤其是先進半導體）領域的領先地位，現在急著迎頭趕上，以確保本國汽車製造商和資訊技術公司不會缺少關鍵部件。

這是格芯 2015 年收購 IBM 的半導體工廠以來第二次起訴 IBM。

2021 年，格芯要求法官裁定其沒有違反與 IBM 簽訂的合約，後者聲稱欠其 25 億美元的賠償金。格芯的一位發言人表示，該訴訟仍在進行中。