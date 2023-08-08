〈財報〉AMC第二季業績佳 看好「芭本海默」帶旺Q3營運

美國龍頭戲院 AMC 周二 (8 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠源源不絕的新電影上映，該公司在經歷疫情的低點後於今年開始緩慢復甦，營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，並且預測本季 (第三季) 在「芭本海默」(Barbenheimer)的加持下業績可期。

截稿前，AMC(AMC-US) 周二盤中股價略漲 0.39%，每股暫報 5.14 美元，較盤前 3% 漲勢大幅消退。

展望未來，AMC 執行長 Adam Aron 表示，今年第三季上映的電影《芭比》(Barbie)、《奧本海默》(Oppenheimer)、《不可能的任務：致命清算第一章》(Mission Impossible - Dead Reckoning Part On)、《自由之聲》(Sound of Freedom) 將助攻營收表現。另外他也提到，7 月公司單月營收寫下歷史新高。

Aron 說，AMC 在第二季繼續以顯著的速度走向最終的復甦道路，該季業績創下公司 4 年來最強勁的同期表現。

根據財報，AMC 第二季 (截至 6/30) 營收年增 15.6% 至 13.5 億美元，高於分析師預期的 12.9 億美元；經調整後每股獲利報 0.01 美元，優於分析師顯前預估的每股虧 0.04 美元。

值得注意的是，AMC 表示第二季影城迎來超過 6,600 萬名的觀眾，這是自 2019 年第四季以來最高單季票房紀錄。