〈財報〉電商需求低迷+新勞動合約 UPS調降全年營收財測

聯合包裹服務公司 (United Parcel Service)(UPS-US) 周二 (8 日) 下修 2023 年營收和獲利率財測，原因是電商需求疲軟以及為員工提供的勞動合同得到改善，其股價在盤前交易下跌 6.6%。

UPS 和卡車司機工會上個月為約 34 萬名美國員工簽署一份為期 5 年的暫定合約協議，以避免可能給經濟造成數十億美元損失並擾亂美國四分之一包裹運輸的罷工。

該協議包括提高 UPS 勞工的工資、再次帶薪休假、結束司機的兩級工資制度，以及為該公司無處不在的棕色卡車新型號配備空調。它還取消了兩級工資和送貨司機強制加班制度。

與此同時，全球貨運業低迷損害了這一行的獲利率，迫使物流公司平衡成本和運力以降低需求。

最近幾季，這家全球最大包裹快遞公司受益於對高獲利包裹的強烈關注，並進一步試圖保護獲利。

UPS 目前預計 2023 年合併營收約為 930 億美元，低於之前預測的約 970 億美元。

該公司預計全年調整後營業獲利率為 11.8% 左右，低於之前預測的 12.8% 左右。

其第 2 季營收下降約 11% 至 221 億美元。每股獲利為 2.42 美元，而一年前為每股 3.25 美元。