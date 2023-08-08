〈紐約匯市〉Fed官員稱可能需要再升息 美元指數微升

美元指數周一 (7 日) 微幅上揚，聯準會 (Fed) 官員表示，考量到通膨偏高且勞動力市場依舊吃緊，央行可能會進一步升息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 變化不大，小漲 0.07% 至 102.09。美國上周五 (4 日) 公布 7 月非農報告弱於預期後，美元指數一度貶至一周低點。

Fed 理事鮑曼 (Michele Bowman) 出席在亞特蘭大舉行的「Fed Listens」活動時表示，上月之所以支持升息決議，是因為通膨依然過高，就業成長和其他活動跡象也反映經濟持續以溫和步伐擴張。她認為 Fed 可能需要進一步升息，才能讓通膨回到 2% 目標水準。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 接受《紐約時報》採訪時也稱，Fed 必須在一段時間內維持限制性立場，而這將取決於基本面驅動因素、經濟的供需以及通膨。

Thornburg Investment Management 投資組合經理 Jeff Klingelhofer 認為，受利差優勢支撐，美元中短期內仍將維持上漲，且隨著利率維持在較高水平，一旦消費支出惡化，必定會造成更嚴重的衰退，進而催生避險資金流，為美元帶來廣泛支持。

Fed 上月底將基準利率調升 1 碼，至 5.25%-5.50% 區間，有投資人認為這可能是 Fed 去年 3 月啟動升息循環以來的最後一次升息。

截稿前，美元兌日元升 0.55%，至 142.47 日元。美元兌瑞士法郎小漲 0.05%，至 0.8729 瑞郎。

歐元收復稍早部分貶勢，微跌 0.05% 至 1.1 美元。德國周一公布 6 月工業生產月減 1.5%，降幅超出預期。

投資人同時關注即將在未來幾天出爐的美國和中國通膨數據。市場預期，周四 (10 日) 公布的美國消費者物價指數 (CPI) 將顯示 7 月核心通膨年增 4.7%，較 6 月的 4.8% 略微下滑。

美元兌離岸人民幣小漲 0.14%，報 7.1966 人民幣。

英鎊升近 0.3% 至 1.2782 美元。英國央行 (BOE) 上周升息 1 碼，使基準利率來到 15 年高點。

截至台灣時間周二 (8 日) 約 6:00 價格: