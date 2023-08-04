美國7月非農就業新增18.7萬人 略低於預期 但高於上月

美國勞工部周五 (4 日) 發布報告，7 月就業成長低於預期，代表美國經濟成長放緩。

本月非農就業人數增加 18.7 萬人，略低於《道瓊》預估的 20 萬人。即使整體數字未達預期，但較 6 月向下修正的 18.5 萬人有所增加。

失業率為 3.5%，而市場普遍預期是穩定在 3.6%。該失業率略高於 1969 年底以來的最低水平。

Fed 對抗通膨的關鍵指標平均時薪本月上漲 0.4%，年增率為 4.4%。這兩個數字均高於市場預測的 0.3% 和 4.2%。

另一個重要數據勞動參與率保持在 62.6%，連續第 5 個月保持在這個水平。包括沮喪勞工和因經濟原因從事兼職工作的人在內的廣義失業率降至 6.7%，比 6 月下降 0.2 個百分點。用於計算失業率的家庭調查顯示增加了 26.8 萬人。

醫療保健產業增幅最多，當月新增 6.3 萬個就業崗位。其他也出現成長的部門包括社會援助的 2.4 萬、金融活動的 1.9 萬和批發貿易的 1.8 萬。其他服務類別占 2 萬，其中包括個人服務和洗衣服務的 1.1 萬。

休閒和酒店業一直是新冠疫情期間復甦的主導產業，但上月僅新增 1.7 萬個就業崗位，與 2023 年前三個月平均每月增加 6.7 萬個就業崗位後的放緩趨勢一致。

前幾個月的數字被下修：6 月總數降至 18.5 萬人，減少了 2.4 萬人；而 5 月總數則下修至 28.1 萬人，比原值減少了 2.5 萬人。

雖然就業成長放緩，但事實證明，經濟能夠抵禦各種挑戰，特別是 Fed 為降低通膨的連續 11 次升息。

大多數華爾街專家都預測至少在過去一年會出現衰退，但隨著消費者繼續支出以及服務業從疫情重擊中反彈，經濟已成功保持正成長。

2023 年上半年國內生產總值 (GDP) 平均年增率為 2.2%；亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 成長追蹤器顯示第 3 季將成長 3.9%。

然而，包括主席鮑爾在內的 Fed 官員警告，升息的完整效果尚未顯現。經濟學家擔心 Fed 可能會過度緊縮並導致經濟陷入衰退。

最近的通膨數據一直朝著正確的方向發展。然而，Fed 首選指標仍顯示物價年增率為 4.1%，是 Fed 目標的 2 倍多。

時薪一直是通膨的關鍵因素之一。平均時薪一直在下降，即使與薪資飆升的一年前相比，年度數據有些扭曲。

Fed 密切關注的另一項勞工部指標顯示，截至第 2 季，薪酬成本在 12 個月內以 4.5% 的速度上漲。該水平與美聯儲的通膨目標不一致。

與此同時，華爾街對經濟衰退的擔憂似乎正在消退。高盛一直在緩慢降低經濟收縮的可能性；美國銀行本周表示，現在認為美國可以完全避免經濟衰退。