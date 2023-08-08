〈美股盤後〉Fed明年降息有望 道瓊漲超400點 標普那指結束連四跌

聯準會第三把手威廉斯預估明年有望降息，且隨著美國經濟可能走向軟著陸，美債殖利率曲線越趨陡峭，美股主指週一 (7 日) 全數收紅。

Alphabet 和 Meta 領漲通信服務板塊，消弭蘋果的跌幅。蘋果上季財報顯示 iPhone 銷售放緩，其股價連續第五個交易日走低。特斯拉 CFO 意外離職，特斯拉一度暴跌 4.4%。「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威繳出亮眼的財報成績單，其股價寫下歷史新高。

道瓊週一收漲逾 400 點，創 6 月 15 日以來最佳單日表現，標普和那指回彈超過 0.6%，結束連續四個交易日走低的局勢。

政經方面，美股財報季已接近尾聲，迄今 84% 的標普 500 成分股企業公布最新財報，有約 80% 的企業業績優於華爾街預期。

而本週美國即將公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 備受矚目，華爾街還將關注密西根大學消費者調查，了解美國消費者對經濟環境的信心強弱程度，以及對未來幾年通膨的預期。投資人希望數據顯示通膨正在穩步放緩，以幫助美股從上週損失中恢復過來。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 受訪時表示，如果通膨繼續退燒而聯準會不降息，則實質利率就會上升，這與聯準會目標相悖，因此明年或後年有可能降息。

不過聯準會「鷹浪」未全數消退，理事鮑曼 (Michelle Bowman) 重申為恢復物價穩定，需進一步升息。

此外，印度決定對筆電、平板和個人電腦 (PC) 實行進口限制管制，但隨後改口表示新規將延至 11 月上路，給予業者 3 個月過渡期。

全球主要海運要道之一的巴拿馬運河，正面臨史上最嚴重的乾旱，巴拿馬運河管理局決定採取臨時措施，宣布將調降每天船隻通行數量直到 2024 年 9 月底，預測將使巴拿馬運河下個會計年度收入減少 2 億美元。

美股週一 (7 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅公用事業收黑，通訊服務、金融和工業板塊強勢收高。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果摔落。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.90%；Meta (META-US) 上漲 1.88%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.73%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.67%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.71%。

道瓊成分股普遍收紅。安進 (AMGN-US) 上漲 3.97%；波音 (BA-US) 上漲 2.98%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.4%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.88%；Verizon Communications (VZ-US) 跌 0.28%。

費半成分股逾半收高。高通 (QCOM-US) 下跌 1.78%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.24%；AMD (AMD-US) 漲 0.85%；美光 (MU-US) 跌 0.76%；德儀 (TXN-US) 漲 0.31%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.65%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.20%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.56%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 收紅 0.20% 至每股 96.35 美元，折溢價率達 9.37%，換算價為 610.28 元。

外傳台積電和蘋果已簽署一份協議，台積電 (2330-TW) 將吸收生產蘋果 A17 晶片時出現缺陷產品的成本，該協議將替蘋果在 iPhone、iPad、Mac 晶片方面節省至少數十億美元的成本。

德國《商報》(Handelsblatt) 週一援引政府消息人士消息報導，台灣半導體製造商台積電 (2330-TW) 董事會將決定支持在德國德勒斯登 (Dresden) 建廠。

財報利空消息持續拖累，蘋果 (AAPL-US) 收黑 1.73% 至每股 178.85 美元，連續第五個交易日走低，。不過，值得關注的消息是，《彭博》記者 Mark Gurman 發布報導指出，iPhone 15 將在 9 月 22 日左右上市，推測蘋果秋季發表會將在 9 月 12 和 13 日舉行。

特斯拉週一宣布，時任 13 年的財務長 Zachary Kirkhorn 將辭職，並由會計主管 Vaibhav Taneja 兼任。意外的人事高層異動消息傳出後，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.95% 至每股 251.45 美元。

股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 勁揚 3.56% 至每股 362.58 美元，創下歷史新高紀錄。

股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威第二季營業利益創新高紀錄 (圖：REUTERS/TPG)

波克夏第二季營業利益年增 7% 至 100.4 億美元，創新高紀錄，其中保險承銷獲利躍增 74% 至 12.5 億美元，推動公司獲利大躍進，值得關注的是，波克夏第二季現金部位季增近 170 億美元至 1,470 億美元，創史上次高水平。

美國支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 走高 2.66% 至每股 64.42 美元。PayPal 推出一款美元穩定幣「PayPal USD」(PYUSD)，以促進數位貨幣在支付和轉帳中的應用，這也是美國主要金融公司首次進軍穩定幣領域。

全球第二大肉品加工廠泰森食品 (TSN-US) 至每股 美元。泰森食品第三財季營收和利潤低於華爾街預期，主要受雞肉和豬肉價格下跌，及牛肉產品需求放緩的影響。

華爾街分析

CFRA 股票研究副總裁 Catherine Seifert 表示：「如果投資人認為波克夏是整體經濟的一個縮影，那麼美股上漲範圍將擴大到科技股之外，這是合理的。」

牛津經濟研究院表示：「最近美債殖利率曲線陡峭顯示，市場目前定價已趨於完美，預計未來 12 個月會出現金髮女孩經濟 (Gordilocks Economy)，即隨著通膨減緩，聯準會將在 2024 年逐步降息，從而救援市場，引導經濟走向軟著陸。」

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 指出：「大多數市場預計聯準會將在今年剩餘時間內將利率維持在當前水平。本週通膨數據可能讓鬆動此預測，從而在短期內造成更多的市場波動。」

Claro Advisors 創始人兼管理負責人 Ryan Belanger 稱：「隨著市場對通膨和聯準會的擔憂依然存在，投資人應保持警惕，切勿自滿，近幾週汽油價格一直在上漲，週四公布消費者物價指數報告『可能』反映這一點，這將增強聯準會保持激進政策的觀點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主