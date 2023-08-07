特斯拉財務長辭職 盤中股價跌近4%

美國電動車龍頭特斯拉周一（7 日）表示，在公司任職 13 年的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）將辭職，並任命會計主管 Vaibhav Taneja 兼任。意外的人事高層異動消息傳出後，特斯拉早盤股價跌逾 3%。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 3.93%，每股暫報 243.89 美元。

根據外媒報導，柯克宏過去 4 年來在特斯拉擔任財務長一職，此前他在該公司擔任其他職務。柯克宏將繼續在特斯拉待到年底，好讓職務交接無縫接軌。

值得注意的是，特斯拉目前正在擴大產能，準備在今年晚些時候將 Cybertruck 推向市場，並在兢爭日益激烈的電動車市上抵禦競爭對手，而柯克宏的意外離職給特斯拉帶來了新的不確定性。特斯拉一直在降低汽車售價，以幫助保持其在電動汽車行業的領先地位。

在柯克宏於 2019 年初以 34 歲的年齡接任財務長之前，特斯拉長期虧損，偶爾每季會燒掉逾 10 億美元的現金。自此之後，該公司一直保持盈利，並在過去 3 年償還了約 100 億美元的債務，幫助其獲得了投資級評級，柯克宏是功不可沒的一大功臣。

柯克宏周一在領英上的一篇文章中感謝執行長馬斯克的領導，並說成為這家公司的一員是一種特殊的經歷，替大家一起共同完成的工作感到非常自豪。