信驊與Audinate強強聯手 產品獲9家國際大廠採用

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 首次參加美國奧蘭多 InfoComm 專業影音設備展，展出全系列智慧 AV 應用產品，也宣布與專業數位網路音訊技術供應商 Audinate 策略聯盟合作，目前 Dante 影音軟體可在自家硬體平台上直接運作，無需任何額外硬體需求，為雙贏策略，目前已獲得 9 家國際 AV 影音視聽大廠採用。

信驊此次展出全系列產品，包含 AST1530/1535 AV-over-IP 高畫質影像傳輸控制系統單晶片 (SoC)，可搭配信驊科技 Cupola360 系列全景多影像拼接影像處理晶片以及 Cupola360 全景 360 度攝影機，完美提供智慧巡檢工廠戰情室及指揮中心等多元應用。

信驊 AV-over-IP 影音延伸控制 SoC 採用獨家影像壓縮演算技術，即使經由遠距離網路線或光纖傳輸影像品質也幾乎毫無耗損，提供零時差低延遲反應。AST1530/1535 HDMI2.1 AVoIP SoC 特別針對高階專業影音傳輸應用而設計，具備 4K2K60 高畫質解析度，不僅支援 1 對 1 AV 影像傳輸控制，也可透過既有 IP 網路架構支援 Multi-input 對 Multi-output 高畫質影像矩陣切換。

信驊 AST1530/1535 AVoIP SoC 可支援 HDR10/10+ Dolby Vision 以及 HDCP2.2/2.3，並提供多元電視牆拼接旋轉等各項功能 (順時針 90/180/270 度、水平翻轉、垂直翻轉)，其他功能包含影像預覽小碼流 (MJPEG)、支援 USB2.0 over IP (含 webcam 裝置)、KM over IP 漫遊、AES256 加密等。

信驊多年耕耘 360 度影像處理技術，本次也展出 Cupola360 系列全新應用；除了持續發展既有的全景視訊會議應用，今年並推出完整智慧 AV 解決方案 (Smart AV Solutions)，主打智能影音應用平台，產品系列包含 Cupola360 全景影像處理晶片、全景攝影機，全方位建構 360 度智慧工廠遠端即時巡檢解決方案及智慧城市應用，積極朝創新多元應用發展。

信驊首創 360 度沉浸式智能攝影機，可大量運用於智慧巡檢，藉由廣泛佈建攝影機於工廠廠房及公共設施，透過超高解析度 360 度攝影機取代傳統魚眼設備，具備 5.7K 高畫質影像及無死角優勢，可在不同 360 度攝影機間作多點跳躍巡檢，工廠管理人員及客戶無需實地進入產線即可完成全方位管理。

另外，客戶也可搭配信驊 AVoIP 高畫質遠端傳輸系統單晶片 AST1530/1535 SoC，將可作為智慧工廠戰情室管控中心應用，隨時進行遠端監看管理。採用 Cupola360 晶片之全景攝影機具備即時 360 度可視範圍 (FOV) 及 5.7K 超高影像解析度，相片解析度超過 8K，並透過 Cupola360⁺軟體及 AI 功能可即時回饋各定點資訊如工廠產線數據等，亦可局部定位格放擷取高解析度畫面以確認細節，解決傳統魚眼相機影像邊緣失真等缺點；未來將與全球系統整合商、經銷商等生態鏈夥伴共同合作，透過 Cupola360 技術品牌推廣建構此智慧工廠場域乃至於智慧城市應用。