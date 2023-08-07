豐興鋼筋開漲盤 前7月稅前盈餘16.87億元年減3成

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 公告 7 月自結損益，稅前盈餘 2.15 億元，月增 3.4%、年減 33.5%，每股稅前盈餘約 0.37 元；累計前 7 月稅前盈餘 16.87 億元，年減 33.8%，每股稅前盈餘約 2.9 元。

豐興也開出本周盤價，在國際原料持平至小漲，加上新台幣貶值下，豐興廢鋼收購價每公噸漲 200 元；而下游經歷一個多月的觀望後，市場上周認知鋼筋下跌無望、買氣湧入，因此鋼筋本周隨廢鋼上漲 200 元。

此次牌價調整後，目前豐興廢鋼收購價每公噸 1.11 萬元、鋼筋每公噸 1.95 萬元，型鋼基價雖然維持平盤 2.63 萬元，但 MQ 產品每公噸下跌 500 元。

國際廢鋼一周行情來看，雖然日本 2H 廢鋼本週持平每公噸 380 美元，但美國貨櫃廢鋼每公噸小漲 2 美元至 362 美元；澳洲鐵礦砂自每公噸 109.6 美元下跌至 104.7 美元。

豐興說明，土耳其幣貶依然壓抑當地外購廢鋼採購能力，因此土國鋼廠試圖壓低美國廢鋼報價，但美國廢鋼搜集成本高，支撐出口價格，因此仍呈現小漲；日本廢鋼持續受到需求不佳影響、加上市場關注本周關東標開標，因此報價持平。

鐵礦砂則因市場持續觀察中國下半年限產影響，加上中國政府政策利多尚未發酵、近期又受颱風暴雨影響抑制需求，導致小鋼胚、螺紋鋼與熱軋價格均下跌，連帶影響鐵礦砂下跌。