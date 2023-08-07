〈陸港盤後〉投資人消化美國7月就業報告 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周一（7 日）收盤齊跌，滬指跌 0.59%，投資人消化美國 7 月非農就業報告，也關注中國晶圓代工巨擘華虹 (01347-HK) 登陸科創板的消息。

滬指周一收盤跌 0.59% 報 3,268.83 點，深成指跌 0.83% 報 11,145.03 點，創業板指跌 1% 報 2,240.77 點；兩市成交額合計人民幣 8,901 億元，「北向資金」淨流出 24.98 億元。

地產、醫藥、保險、建築、釀酒、銀行等族群走低，券商、農業等類股走高，超導概念股再度上揚。

香港恒生指數周一收盤跌 0.01% 報 19,537.92 點，恒生科技指數漲 0.05% 報 4,499.43 點。

美國勞工部上周五公布的數據顯示，7 月非農就業人數增加 18.7 萬，人數比市場預估的 20 萬人少，也是 2020 年 12 月以來最少，且 6 月就業人數也被下修。

經濟學家表示，7 月就業人數偏弱，顯示勞動力市場持續降溫，但這份報告不足以使聯準會（Fed）決定 9 月會議時究竟要持續升息，還是再次暫停升息，最多只是讓暫停的機率稍稍升高。央行官員仍需觀察 8 月就業數據，以及 7、8 兩月通膨數據。

此外，投資人也關注華虹登陸科創板的消息。華虹股價周一一度勁揚逾 15%，終場漲幅收斂至 2.04%。

華虹半導體在 2005 年成立，是華虹集團旗下子公司，產品涵蓋嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平台。2020 年底，華虹 8 寸晶圓產能為每月 17.8 萬片 ，約佔全球 3%，是中國第二大晶圓代工廠。