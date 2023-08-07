和潤攜手公路總局推廣道路安全 提供機車族駕訓補助

台灣汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 為提升民眾對機車道路安全的重視，與交通部公路總局合作，自 7 月 20 日啟動一系列推廣活動，活動三大亮點包含，補助民眾上機車駕訓班 (全額補助中低收入戶的機車駕訓費用共 80 萬元)、機車道安影片徵選賽，以及挑戰 3 個月零違規抽獎等，透過實際的支持贊助，呼籲社會大眾共同響應機車道安活動。

圖表：和潤企業提供。

近年來，機車分期業務已成為和潤重要核心業務之一，不過，和潤發現，在承作機車金融業務同時，許多機車事故是因駕駛者對交通安全知識不足而導致。

據交通部統計，自 107-111 年度機車事故件數占整體事故件數比例近 90%，且事故傷亡人數每年幾乎占 70% 以上，機車的交通安全已成為當務之急。

而近三年開始推廣機車駕訓後，相較於未受訓者，受過駕訓班課程者的違規風險減少 56%，肇事風險降低 35%，顯見民眾透過專業訓練後，可有效提升駕駛技術及防禦駕駛觀念，建立良好的用路習慣，培養良好的駕駛道德。

和潤表示，為善盡企業社會責任，自去年起，已攜手台北市監理所共同推廣機車道路安全計畫，提供台北市和基隆市中低收入戶的機車駕訓費用全額補助，並拍攝機車道安宣導影片，影片觀看數超過 25 萬次，讓社會大眾知道考照前上機車駕訓班的重要。

而今年，和潤更與交通部公路總局合作，擴大補助範圍至全台，並展開一系列的機車道安推廣活動，希望能發揮企業影響力，號召更多人對於機車道路安全的重視，共同提升用路安全。

和潤今年度規劃機車道安三大推廣活動，第一重：全額補助中低收入戶的機車駕訓費用，共提供 80 萬元補助金，另對一般民眾提供 1300 元的駕訓費用補助，全台共 500 個名額。

第二重：凡曾上過機車駕訓班並取得駕照者，於活動期間保持 3 個月無違規的紀錄，即可參與好禮抽獎。

第三重：舉辦機車道安主題影片徵選賽，提供高額獎金 (第一名 10 萬元、第二名 6 萬元、第三名 4 萬元、第四到六名各 1 萬元)，廣邀年輕學子共同來參與影片拍攝，發揮創意和影響力，一同推廣道路安全觀念。

此外，和潤企業也希望號召全民共同響應道安宣言，再加碼祭出「社群分享抽大獎」活動，只要分享指定貼文至個人社群，即可抽獎千元好禮，藉由多樣化的獎勵活動，網羅更多民眾一起響應機車道路安全的推廣。

和潤企業機車道安推廣系列活動於 7 月 20 日正式開跑，歡迎所有關注機車道安的民眾共同響應參與，一起為創造交通安全環境出一份力。